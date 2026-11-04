Aumentan un 75% en 5 años los casos de maltrato infantil intrafamiliar atendidos por ANAR, con casi 30.000 desde 2020

Archivo - Un niño en un parque. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ANAR atendió entre junio de 2020 y junio de 2025 un total de 27.138 casos de niños, niñas y adolescentes que sufrían violencia intrafamiliar, con un incremento del 75% en esos cinco años, pasando de 3.216 a 5.636, y en dos de cada tres casos (64,3%) estaban presentes el maltrato físico y psicológico, con referencias a "golpes, empujones, quemaduras, ataduras, mordiscos, amenazas o humillaciones".

Así se desprende del estudio 'Violencia intrafamiliar en la infancia y adolescencia según género: tipología, causas y consecuencias (junio 2020-junio 2025), elaborado por el Centro de Estudios e Investigación ANAR con el apoyo del Ministerio de Igualdad.

El informe, presentado este miércoles en Madrid, muestra un incremento del 75,2% de esta violencia en los últimos cinco años, pasando de 3.216 casos atendidos entre junio de 2020 y 2021 a 5.636 en el último periodo analizado (julio de 2025 a junio de 2025), con un "cierto repunte postcovid", cuando la cifra subió hasta los 7.368 casos atendidos.

"Es una violencia oculta", ha explicado el director de Programas y portavoz de Fundación ANAR, Benjamín Ballesteros, al tiempo que ha precisado que uno de cada tres casos atendidos en las Líneas de Ayuda ANAR (el 30,2%) son por este tipo de violencia.

Además, la directora de las Líneas de Ayuda de Fundación ANAR, Diana Díaz, ha puntualizado que se trata de una violencia "silenciosa" y ha enumerado algunos de los hechos que refieren los menores que llaman a la fundación como "golpes, empujones, quemaduras, ataduras, mordiscos, tirones de pelo, amenazas, insultos, vejaciones o humillaciones".

ABANDONO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL

Al maltrato físico (34,9% de los casos) y psicológico (29,4%), les siguen otras formas de violencia como el abandono (14,5%), la violencia de género (10,7%) y las agresiones sexuales (10,5%). Analizando los últimos cinco años, los tipos que más han aumentado son la violencia de género en el entorno familiar, con un aumento del 237,4% y las agresiones sexuales, con un 116,6%.

El informe también pone de manifiesto que en casi la mitad de los casos de violencia intrafamiliar estaba implicado el uso inadecuado de la tecnología, que se convierte en un "disparador" para el agresor, según ha precisado Díaz.

En cuanto al perfil del agresor, el estudio revela que en casi la mitad de los casos (48,5%) es el padre, frente al 28,6% en los que es la madre y el 12,2%, en los que son ambos progenitores.

Sobre las víctimas, el 60,2% son niñas, un porcentaje que aumenta hasta el 80,8% en el caso de las agresiones sexuales, y en su mayoría tienen entre 13 y 17 años (43,5%). Por otra parte, en la mitad de los casos las víctimas pertenecen a familias migrantes y en una cuarta parte de los casos, las víctimas presentaban alguna discapacidad.

Entre los factores de riesgo, el informe destaca problemas de salud mental, consumo de alcohol y drogas, estrés por crianza, uso inadecuado de la tecnología, familias con un solo progenitor sin apoyo o el desempleo.

EN 6 DE CADA 10 CASOS LA VIOLENCIA ES DIARIA

Además, los datos reflejan que en más de 6 de cada 10 casos estas situaciones de violencia se producen a diario y que en el 77,6% la violencia dura más de un año. Asimismo, señala que 8 de cada 10 casos tienen "gravedad alta" y 7 de cada 10, "urgencia alta".

Ante estas llamadas, Fundación ANAR prestó en esos cinco años orientación psicológica, jurídica y social en el 78,9% de los casos; y en el marco de la orientación jurídica y social, realizó 69.750 derivaciones a recursos externos. Pese a la gravedad, ANAR advierte de que "solo el 26,3% de las víctimas había recibido tratamiento psicológico".

En este contexto y de cara a las elecciones del 29 de noviembre, Ballesteros ha reclamado a los candidatos políticos que incluyan en sus propuestas la "formación" y el "examen" de los padres y madres; medidas de conciliación que les permitan estar presentes en la vida de sus hijos y el uso adecuado de la tecnología, para que la tablet o el videojuego deje de ser la "niñera" de los pequeños y no estén expuestos a los "algoritmos".