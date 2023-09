Belarra confía en que "más pronto que tarde" será reconocido el derecho al voto a los 16 años

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones, Ione Belarra, se ha mostrado convencida de que "más pronto que tarde" será reconocido el derecho al voto a los 16 años tanto en España como en otros países de la Unión Europea.

"Estoy convencida de que más pronto que tarde vamos a ver reconocido ese derecho al voto a los 16 años no solo en España, también en muchos otros países de la UE", ha manifestado Belarra, este viernes, durante la inauguración de la primera Reunión de Participación Infantil Europea, un evento enmarcado en la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que se ha celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares y que cuenta con la participación de niños y niñas de diferentes países de Europa.

Según ha precisado la ministra en funciones, si se garantizara el voto a partir de los 16 años, en vez de a los 18, algunos temas como la lucha contra la emergencia climática, la salud mental, la educación pública, el feminismo o la lucha contra la pobreza infantil estarían "mucho más en la primera línea de la política europea".

En este sentido, Belarra ha subrayado la importancia de la participación infantil y ha pedido a los niños y niñas que, cuando escuchen que algo se ha hecho toda la vida como "excusa" para no cambiarlo, como por ejemplo, que el fútbol siempre ha sido un deporte de chicos o que toda la vida ha habido camareros que trabajan 12 horas, no se lo crean y trabajen para transformar esa realidad.

"Yo he escuchado muchas veces a esos adultos que no quieren que las cosas cambien, que estas cosas se han hecho siempre así, que toda la vida el fútbol ha sido un deporte de chicos, toda la vida ha habido camareros que han trabajado 12 horas, toda la vida ha habido gente más rica y más pobre. Cuando escuchéis que algo se ha hecho toda la vida así como excusa para que algo no se cambie, os pido que no os lo creáis y trabajéis de manera decidida por transformar aquello en lo que creéis", ha subrayado.

En este sentido, ha mostrado su "esperanza" y "confianza" en la gente más joven y ha remarcado que no es de las que piensan que ahora hay "generaciones de cristal" o que "lo van a hacer peor" sino todo lo contrario. "Seguro que con vosotras vamos a tener un país y una UE mucho más feminista, más ecologista y mucho más justa", ha enfatizado.

La ministra en funciones ha señalado que "las cosas han cambiado mucho" desde que ella era una niña, y ha recordado cómo en el colegio aprendió "muchos conocimientos valiosos, a estar en silencio, a obedecer, a competir" pero no a participar porque, según ha explicado, se les trasladó que los niños no podían cambiar lo que ocurría en su barrio, ciudad y "muchísimo menos en España y en la UE".

Si bien, ha destacado que ahora la participación infantil es "uno de los pilares fundamentales" del funcionamiento de la UE y ha puesto de relieve que en España hay un consejo de participación infantil.

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL: UN DERECHO, NO UN REGALO

Según ha indicado Belarra, los datos revelan que "hay una reivindicación del derecho a participar" por parte de los niños, y ha subrayado que "la participación infantil es un derecho, no es un regalo que hacen las personas adultas".

Asimismo, ha añadido que es "un elemento central de la construcción de las democracias" y ha advertido de que la democracia es "un sistema político que ahora mismo está amenazado en todo el mundo". "Sería un error decir a los niños y niñas que durante toda su infancia y adolescencia su opinión no importa", ha precisado.