Bruselas acusa a las grandes 'webs' de porno por no impedir que los menores conecten con sus plataformas

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha acusado este jueves a las grandes páginas web que difunden contenido pornográfico --Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos-- de violar la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) al no tomar las medidas necesarias para identificar e impedir el acceso de menores de edad a sus contenidos.

"Los niños acceden a contenidos para adultos a edades cada vez más tempranas y estas plataformas deben poner en práctica medidas sólidas, de protección de la privacidad y efectivas para mantener a los menores alejados de sus servicios", ha avisado en un comunicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Soberanía Digital, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Con la publicación de las conclusiones preliminares que Bruselas ha sacado de la investigación formal lanzada contra estas plataformas en mayo de 2025, se abre ahora un periodo para que las compañías puedan acceder, estudiar y replicar a la información reunida por los servicios comunitarios.

En concreto, la Comisión considera tras sus pesquisas que las compañías no identificaron ni evaluaron diligentemente los riesgos que sus plataformas representan para los menores que acceden a sus servicios; y que cuando lo hicieron no cumplieron con la evaluación de riesgo exhaustiva que requiere una metodología "objetiva y rigurosa".

En este sentido, los servicios comunitarios critican que cuando se llevó a cabo la evaluación de riesgos, se hizo poniendo el acento en cuestiones comerciales --como el daño reputacional para la empresa-- y no en el peligro social que suponía esta exposición para los menores, que es uno de los requisitos a los que les obliga la DSA.

También detectaron que en las evaluaciones de riesgos, las plataformas Stripchat, Xvideos y XNXX "tergiversaron o no tuvieron en cuenta" sus reuniones con organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos de la infancia y herramientas de verificación de edad.

En cuanto a las medidas de mitigación de riesgos que les exige la DSA, Bruselas constató en su investigación que ninguna de las cuatro 'webs' introdujeron medidas efectivas para impedir que los menores accedan a sus servicios, lo que supone una violación de su obligación de proteger los derechos y el bienestar de los menores.

En particular, la investigación apunta que a pesar de que los términos del servicio dejan claro que son contenidos exclusivos para adultos, ninguna de las plataformas toma medidas efectivas para impedir que los menores de edad puedan acceder también con un "simple 'click'" para confirmar que tienen más de 18 años.

Por ello, Bruselas reclama a Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos que pongan en práctica medidas de verificación de edad que preserven la privacidad para proteger a los menores del contenido dañino, ya que la "autodeclaración" que ofrecen ahora es claramente insuficiente.