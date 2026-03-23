Igualdad actuará tras el veto de la Semana Santa de Sagunto a que las mujeres sean cofrades: "Tiene que ser igualitaria"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presenta la campaña institucional de sensibilización contra el racismo, a 19 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad actuará tras el veto de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto a que las mujeres sean cofrades en la Semana Santa de Sagunto y ha advertido de que "tiene que ser igualitaria".

"Las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida. La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un mensaje en la red social X.

El Gobierno comenzó a valorar en febrero posibles "indicios suficientes" de "pérdida sobrevenida" de la categoría de Fiesta de 'Interés Turístico Nacional' en la Semana Santa de Sagunto (Valencia) tras recibir una queja por discriminación a las mujeres.

La Semana Santa de Sagunto fue declarada 'Fiesta de Interés Turístico Nacional' en julio de 2004, hace casi 22 años. Se trata de una denominación honorífica otorgada a festejos o acontecimientos que se celebran en España y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico.

El colectivo Semana Santa Inclusiva de Sagunto lleva protestando desde hace años para conseguir que la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto admita a mujeres como cofrades. Desde 2021, todos los martes santos, protestan a las puertas de la Ermita de la Sangre --sede de la cofradía-- para que modifiquen los estatutos, que actualmente solo contemplan la admisión de varones.

Según explicó en febrero la portavoz de Semana Santa Inclusiva de Sagunto, Blanca Ribelles, en declaraciones a Europa Press, la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto data de 1492 y cuenta con 1.700 cofrades, todos ellos hombres.