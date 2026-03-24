Ministras del Gobierno defienden a Alegría y Montero frente al "machista" Azcón: "Aspirante a un cameo de Torrente"

El líder del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón, durante el pleno constitutivo de la XII legislatura de las Cortes de Aragón, a 3 de marzo de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ministras del Gobierno han criticado en sus redes sociales el comentario "machista" del presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón, sobre la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En concreto, Azcón ha dicho que Alegría es "físicamente más atractiva" que Montero, a quien se le va a poner "mucha peor cara" tras las elecciones en Andalucía, convocadas para el 17 de mayo y a las que concurrirá como candidata socialista a la presidencia de esa comunidad autónoma.

"Yo creo que Pilar Alegría, cuidao estas cosas que se dicen ahora, fisicamente es, cómo decirlo, mas atractiva que María Jesús Montero. Yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner mucha peor cara que a Pilar Alegría", ha señalado Azcón.

En este sentido, la ministra de Igualdad Ana Redondo lo ha vinculado a un cameo "en la próxima de Torrente". "Señoros que cuando no tienen argumentos, tiran de comentarios machistas sobre el físico de las mujeres, aspirantes a un cameo en la próxima de Torrente", ha asegurado la ministra.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha indicado en sus redes sociales que "Azcón es, objetivamente, un machista".

En la misma línea, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha tildado el comentario de Azcón de "repugnante". "Este comentario es repugnante y dice mucho (y poco bueno) de quien lo hace, querida Pilar Alegría. Este es el 'feminismo' del PP: el que juzga el valor de las mujeres por su aspecto. Esto también está en juego en Andalucía el 17 de mayo. Contamos contigo, María Jesús Montero", ha apuntado en X.

Pilar Alegría también se ha hecho eco de estas declaraciones y ha colgado en su red social X el vídeo que ha emitido TVE con estas declaraciones de Azcón con el titular irónico "Jorge Torrente... El que quiere ser presidente".