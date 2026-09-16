Bustinduy anuncia que llevarán la Prestación Universal por Crianza al debate de los Presupuestos Generales del Estado

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado este miércoles que su departamento llevará la Prestación Universal por Crianza al debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que tendrá lugar en las próximas semanas.

"Este es el siguiente paso que les anuncio desde aquí, el sistema de cuidados en España debe incluir una prestación universal por crianza para acabar con la pobreza infantil. En pocas semanas tendremos en esta Cámara el debate de los presupuestos generales del Estado. Por parte del Ministerio de Derechos Sociales será un debate sobre la prestación universal por crianza. Les veo a todos ustedes, señorías, en ese debate", ha subrayado Bustinduy.

Así lo ha indicado este miércoles desde la tribuna del Congreso, durante el debate de las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de Ley por el que se reforman las leyes de discapacidad y de dependencia.

Precisamente, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ya avanzó recientemente en una entrevista con Europa Press que había enviado una propuesta formal al Ministerio de Hacienda para que incluya una Prestación Universal por Crianza de 200 euros al mes por hijo a cargo, en los PGE que se están negociando.

"Tenemos muy buenos datos macroeconómicos, pero quizá nos hace falta un impulso mayor para poner en marcha políticas públicas que resuelvan la brecha de desigualdad de las familias y sobre todo de las cifras más dolorosas, sobre todo las que tienen que ver con pobreza infantil en nuestro país", señaló Rego entonces.

En concreto, abogan por una ayuda mensual de 200 euros por hijo o hija de los 0 a los 18 años. En cualquier caso, proponen que pueda implantarse de forma "gradual" por tramos de edad. Según un estudio de UNICEF, esta prestación permitiría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país (unos 530.000).

"No es un subsidio pensado desde este lugar, no. Es una renta de ciudadanía, de reconocimiento de que los niños y niñas de este país son ciudadanos de primera y, por tanto, el Estado les cuida", indicó Rego.