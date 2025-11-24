Casi la mitad de niños en España viven en una Ciudad Amiga de la Infancia, que suma 18 nuevas este año, según UNICEF

Archivo - Polanco, cuarto municipio de Cantabria en incorporarse a las 'Ciudades Amigas de la Infancia' - UNICEF - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia han resuelto este lunes la Convocatoria de Reconocimientos 2025, según ha informado UNICEF. En total, 311 entidades locales son ya Ciudades Amigas de la Infancia: 303 municipios, seis mancomunidades, una diputación y un cabildo insular. Esto supone que casi la mitad de niños en España (el 48,3%) ya viven en una Ciudad Amiga de la Infancia.

De acuerdo con UNICEF, estos municipios prevén invertir en total 7,8 millones de euros en planes locales de infancia. De entre todos los reconocidos, 18 han sido nombrados por primera vez este año y 117 han revalidado su título. Los reconocimientos se entregarán el próximo 9 de diciembre en un acto en Madrid.

Para lograr ser parte de esta lista, cuya vigencia es de cuatro años, los municipios se comprometen a conseguir resultados demostrables en defensa de los derechos de la infancia, prometen lograr la participación real e inclusiva de los niños y adolescentes y demostrar dedicación para eliminar cualquier discriminación hacia la infancia y la adolescencia en las políticas y acciones locales.

Asimismo, deben establecer un diagnóstico de la situación de la infancia en su municipio, impulsar un plan de infancia y contar con al menos un grupo de participación infantil y adolescente, entre otros requisitos. La iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia tiene como objetivo promover junto con las entidades locales que el bienestar de la infancia y la participación infantil y adolescente estén en el corazón de las políticas locales.

La Secretaría Permanente de Ciudades Amigas de la Infancia está compuesta por representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF España.