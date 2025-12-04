CERMI pide al Gobierno que la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros incluya indicadores de accesibilidad

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido al Gobierno que la futura Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros incorpore indicadores específicos de accesibilidad digital, la creación de canales de denuncia y ayuda plenamente accesibles, auditorías periódicas de accesibilidad en plataformas y servicios, y la prohibición del perfilado basado en datos de salud o discapacidad.

Así lo ha dado a conocer este jueves el CERMI, que ha trasladado al Ejecutivo sus aportaciones a la consulta pública sobre la futura Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, en las que reclama el refuerzo de "las garantías de protección de la infancia y la juventud con discapacidad frente a las crecientes amenazas del ámbito digital, en cumplimiento del nuevo mandato del artículo 49 de la Constitución Española".

Entre las medidas propuestas, también plantea la regulación de "obligaciones claras" para las empresas tecnológicas, incluyendo mecanismos de supervisión, sanciones y sistemas de verificación y moderación que no discriminen a la infancia con discapacidad.

Aboga, asimismo, por que la Estrategia incorpore "compromisos de futuro basados en participación real y no simbólica de la infancia con discapacidad y de sus organizaciones representativas, acciones decididas para reducir la brecha digital, formación especializada para profesionales y creación de espacios seguros que favorezcan la salud mental y el bienestar digital".

En este sentido, el Comité considera "esencial" que la Estrategia "se consolide como una política pública estable, con mecanismos de seguimiento basados en datos desagregados por discapacidad y sexo que permitan evaluar los avances en igualdad real".

"La reforma del artículo 49 marca un punto de inflexión y que la Estrategia Nacional debe ser el primer gran instrumento político que materialice este mandato constitucional: sin accesibilidad universal no existe un entorno digital seguro", afirma.

De este modo, defiende que la infancia y la juventud con discapacidad "no deben ser vistas únicamente como un grupo a proteger, sino como titulares de derechos cuyo ejercicio pleno exige medidas firmes, recursos suficientes y una voluntad política sostenida para eliminar todas las barreras que aún persisten en el ámbito digital".

El documento remitido al Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego subraya que el entorno digital es en la actualidad "el principal espacio de socialización, aprendizaje y participación, y que la ausencia de accesibilidad, de contenidos comprensibles o de mecanismos de denuncia adaptados constituye un grave incumplimiento del derecho a la igualdad real y efectiva".