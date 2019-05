El movimiento 'Fridays for Future' pide al Gobierno que declare el "Estado de Emergencia Climática" en España

Actualizado 24/05/2019 15:12:50 CET

438250.1.500.286.20190524130605

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de jóvenes protestan frente al Congreso secundando la huelga global por el clima convocada en más de un centenar de países

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Cientos de jóvenes -medio millar, según la Policía- se han manifestado este viernes por el centro de Madrid hasta llegar frente al Congreso de los Diputados, donde han reclamado al próximo gobierno que declare el "Estado de Emergencia Climática" en España. "No tenemos tiempo", han clamado los manifestantes, la mayoría estudiantes, secundando así la huelga global por el clima convocada por el movimiento 'Fridays for Future' en más de un centenar de países de todo el mundo.

"Para cambios sin precedentes hacen falta medidas sin precedentes", proclamaba la pancarta de cabecera de la colorida y ruidosa protesta, que se ha celebrado intencionadamente a dos días de las elecciones del 26 de mayo.

"Planeta, escucha, somos tu lucha", han gritado los jóvenes reunidos en Madrid, en una de las más de 50 concentraciones convocadas este viernes en España por el movimiento inspirado en la joven activista sueca Greta Thunberg, que desde el pasado verano protesta todos los viernes frente al Parlamento de Suecia para exigir acción política que mitigue la "crisis climática".

En España, este movimiento prendió a principios de año en Girona, donde un grupo de universitarios comenzó a organizar sentadas todos los viernes frente a la sede de la Generalitat emulando a la sueca Thunberg. El pasado 15 de marzo, fecha de la primer huelga global por el clima, más de 40.000 jóvenes españoles salieron a las calles.

Los manifestantes no han parado de entonar proclamas durante la protesta. "Me quedo sin voz, me quedo sin planeta", coreaban gargantas deshabitadas tras dos horas sin descanso. "Estaríamos en clase si nos escucháseis", han repetido también los jóvenes, entre los que había estudiantes de todas las edades.

En primera línea de la manifestación, portando un cartel casi tan grande como ella, se apostaba Matilde, una niña de 9 años, australiana de Tasmania que lleva dos años viviendo en Madrid. Este viernes solo ha ido dos horas al 'cole'. Después, sus padres la han recogido para acudir a la manifestación.

"Quiero ayudar al planeta y que el gobierno nos oiga", ha explicado muy resuelta la pequeña 'aussie' a Europa Press, que tampoco ha dejado de corear consignas rumbo al Congreso. "Señores diputados, ¿qué pasa con los grados?", ha sido el cántico con el que la marcha ha enfilado la Carrera de San Jerónimo. Frente al Congreso, activistas de 'Fridays for Future' han leído un manifiesto en el que ha reclamado al próximo gobierno que declare el "Estado de Emergencia Climática" en España y lo exija a la Unión Europea.

También a comprometerse a "impulsar medidas concretas y urgentes para alcanzar, como mínimo, los objetivos establecidos en los Acuerdos de París y cumplir las recomendaciones establecidas por el IPCC". Además, los manifestantes han pedido que políticas a largo plazo. "Los jóvenes queremos un futuro, no el panorama desolador que se nos presenta", han proclamado.

Durante la lectura del manifiesto, los activistas han señalado a las "grandes empresas y capitales económicos" por fomentar un crecimiento "insostenible" con "políticas extractivistas y ecocidas que van en contra de la vida", y han abogado por "implementar líneas políticas biocéntricas". "Es decir, gobernar no sólo para las personas, sino para todas las otras formas de vida. Queremos poner la vida en el centro", han aclarado.

"El cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad en toda su historia, y para hacer frente a esta situación, debemos, más que nunca, estar todas las personas unidas", han sentenciado los miembros de 'Fridays for Future' frente al Congreso de los Diputados.