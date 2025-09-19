La cifra de universitarios con discapacidad aumenta pero solo son 22.000, un 1,6% de los matriculados

Archivo - Un total de 15 universidades participan en los 'Campus Inclusivos' para estudiantes con discapacidad - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de personas con discapacidad que cursa estudios superiores ha aumentado en la última década hasta superar los 22.000 pero representan solo un 1,6% del total. Estos son algunos de los datos que se han puesto sobre la mesa en el VII Congreso Internacional Universidad y Discapacidad organizado por Fundación ONCE con el fin de mejorar esta cifra y "demostrar que los alumnos que sí cursan estudios superiores rinden lo mismo que el resto".

Según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Trabajo (Odismet) de 2023, el 19,2% de las personas con discapacidad finaliza estudios universitarios, un porcentaje que en el caso de la población sin discapacidad llega al 39%.

Pese a esta diferencia, Fundación ONCE sostiene que los universitarios con discapacidad obtienen resultados académicos similares a los del resto de estudiantes, pese a que el profesorado no siempre reconoce sus necesidades educativas especiales, "que con frecuencia se desatienden", tal y como pone de manifiesto su estudio 'El rendimiento académico de los estudiantes universitarios con discapacidad en España'.

Precisamente, Fundación ONCE ha recordado que el 98% de sus becados para obtener un doctorado lo finaliza satisfactoriamente y la tasa de inserción laboral cualificada de los egresados alcanza el 95%.

"Estos indicadores sugieren un nivel de éxito bastante positivo respecto a otros programas de becas", ha afirmado la directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, quien ha puesto el acento en el esfuerzo que tienen que hacer estos alumnos para alcanzar sus metas formativas.

"Pese a los avances conseguidos, los estudiantes con discapacidad siguen enfrentándose a múltiples obstáculos, como la inaccesibilidad física y técnica, la falta de empoderamiento, la sobreprotección familiar o la carencia de adaptaciones específicas", argumenta la responsable de Universidades de Fundación ONCE.

Para analizar todas estas trabas, los logros conseguidos y las posibles soluciones a los problemas existentes, más de 400 expertos en educación se darán cita en el VII Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, que se celebrará en Granada del 19 al 21 de noviembre bajo el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva'.

Fundación ONCE y la Universidad de Granada se han propuesto acercarles el congreso tratando de potenciar su presencia en los coloquios sobre educación superior. Durante los tres días que dura el encuentro, se organizarán mesas temáticas, comunicaciones científicas, posters, talleres y sesiones plenarias en las que se abordarán de forma transversal los desafíos mencionados.