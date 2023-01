COCEMFE lanza un proyecto para promover la inclusión educativa entre los alumnos de Europa

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) apuesta por la educación inclusiva en toda Europa con el desarrollo del proyecto 'Promoting inclusive schools in Europe through Universal Design for Learning and Service-Learning' (INCLUDL-Schools), que tiene como objetivo contribuir a fomentar una Europa inclusiva para todo el alumnado.

Esta iniciativa, que se encuentra dentro del programa de la Unión Europea Erasmus+, ha acogido esta semana en el Parlamento Europeo y en CaixaForum, el centro de la Fundación 'la Caixa' en Madrid el curso 'Sinergias Inclusivas: Metodologías activas. Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y Aprendizaje-Servicio (Aps)' cuyo objetivo final fue establecer alianzas en materia de educación inclusiva entre las siete entidades europeas participantes de este proyecto coordinado por COCEMFE.

El acto --el segundo encuentro trasnacional de carácter presencial del proyecto-- fue inaugurado por el secretario de Finanzas de COCEMFE, Daniel-Aníbal García Diego; la responsable de Área de Proyectos e Innovación Social, Laura López; el responsable del Área de Desarrollo Educativo y Profesional de la Confederación, Juan García, y la responsable de Educación y Juventud de la Oficina del Parlamento Europeo en España, Teresa Coutinho.

García ha resaltado que el programa Eramus+ es una oportunidad para que los diferentes países que integran la Unión Europea puedan debatir, reflexionar y llegar a conclusiones comunes que transformen la sociedad y facilite el acceso y ejercicio de los derechos, entre ellos a la educación. "En la escuela inclusiva, todo el alumnado se beneficia de una enseñanza personalizada y de calidad en la que cada persona es respetada, aceptada y valorada", subrayó.

Asimismo, el secretario de Finanzas de COCEMFE resaltó la importancia de que "los sistemas educativos faciliten a todo el alumnado los recursos materiales, tecnológicos y humanos necesarios para que puedan ejercer su derecho a aprender, siguiendo el principio de igualdad de oportunidades y atendiendo a la diversidad y entendiéndola como una oportunidad".

Una idea que también compartió Coutinho quien resaltó que la educación inclusiva "es un derecho para mantener y adquirir habilidades que permitan a las personas participar plenamente en la sociedad y gestionar con éxito su transición al mercado laboral".

La responsable de Educación y Juventud de la Oficina del Parlamento Europeo en España destacó que "iniciativas como las llevadas a cabo por el proyecto 'Includl-Schools', financiadas por el programa Erasmus+ desarrollan políticas y prácticas innovadoras que promueven la inclusión social de forma prioritaria y contribuyen a prevenir la exclusión entre las personas más jóvenes".

45 PERSONAS FORMADAS

Estas jornadas formativas han acogido a 45 personas de las entidades participantes del proyecto. Concretamente, han asistido personal investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM); de la Dirección de Educación Nacional del Distrito de Anamur (Turquía); de la Escuela de Secundaria Vakifbank Ataturk de Anamur (Turquía); de la Escuela Católica de Primaria Jana Twardowski de Polonia, y de la Escuela de Secundaria Kuldigas 2 de Letonia, así como de Fronteras de la Innovación IKE de Grecia. Del mismo modo, también ha habido representantes del CEIP Carlos Cano; del Colegio Zola y del IES Antonio Machado.

Así, las personas asistentes han trabajado estos días para establecer una estrategia consensuada que responda a las actuales necesidades en materia de educación inclusiva y constituir un compromiso común que fomente la inclusión para todas las personas a nivel europeo.

Asimismo, esta formación ha pretendido resaltar la importancia de las organizaciones que trabajaban con las personas con discapacidad como socios preferentes del proyecto y potenciar la importancia de las actividades de difusión a nivel local como agentes fundamentales para conseguir el propósito final de INCLUDL-Schools.

Del mismo modo, este encuentro se ha adentrado en conceptos desarrollados con el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje como las metodologías activas, la formación y programación didáctica y la educación inclusiva. Al mismo tiempo, se ha trabajado en sensibilización y se han recogido las experiencias, recursos y herramientas, ya utilizadas por las entidades participantes, y consideradas a su vez, buenas prácticas.

INCLUDL-Schools nace del objetivo de que implementar metodologías inclusivas, especialmente el Aprendizaje-Servicio (ApS), y el enfoque Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es la mejor manera de garantizar la presencia, participación y resultados de aprendizaje para el alumnado, como defienden sus impulsores.

Para que la plena inclusión y la participación activa del alumnado con discapacidad sea una realidad, las escuelas, el profesorado y demás profesionales que trabajan con personas con discapacidad son los principales actores que pueden hacer que el cambio suceda, argumentan desde COCEMFE que para ello apuesta por la formación, apoyo de las autoridades y herramientas prácticas que puedan utilizar y encontrar útiles en su trabajo diario.