El Defensor pide información a Gobierno y Fiscalía sobre medidas para proteger a menores ante efectos "nocivos" de RRSS

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo,durante su comparecencia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el Congreso, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). Durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado ha pres - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha abierto una actuación ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado para conocer "qué medidas están llevando a cabo para abordar las posibles consecuencias nocivas en menores de edad por ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales".

Así lo ha dado a conocer este jueves la institución, que ha detallado que la actuación se ha abierto después de recibir la queja de un progenitor de una menor "indefensa" ante las redes sociales y que manifiesta su preocupación "por la vulnerabilidad en la que se encuentra tanto la menor como su entorno familiar".

Según detalla el Defensor, la menor --usuaria de X (antes Twitter)-- se autolesionaba y tenía tendencia a prácticas suicidas. Antes de dirigirse al Defensor del Pueblo, el padre de la menor denunció la situación ante la red social, que consideró que su contenido era acorde con la legalidad.

La institución considera que "los casos de menores de edad que, como consecuencia del uso de las redes sociales están expuestos a contenidos nocivos, pueden inducirles a riesgos para su integridad física e incluso para su vida".

PROPORCIONA INFORMACIÓN NOCIVA

En Defensor explica que, inicialmente, es el menor el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas. "Posteriormente, es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática", alerta.

A juicio de Ángel Gabilondo, los hechos denunciados por el padre de la menor podrían ser de carácter delictivo, tal y como contemplan los artículos 143 bis y 156 ter del Código Penal.

La institución del Defensor del Pueblo requiere de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales información sobre las actuaciones que estén llevando a cabo o vayan a implementar "para evitar situaciones como a la que se enfrenta esta menor, en aras al interés del menor ante escenarios de peligro extremo y riesgo para la vida". Asimismo, reclama conocer si existe la posibilidad de que se informe sobre estas circunstancias a las redes sociales, para la supresión del contenido y control de las publicaciones futuras.

Además, Gabilondo ha solicitado al Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad que indique si disponen de medio de contacto para que, bien los propios menores, o bien sus familiares, reciban información inmediata o asistencia sobre el protocolo a seguir ante este tipo de situaciones.

Finalmente, ha requerido a la Fiscalía General del Estado información sobre las actuaciones en relación con la aplicación de los artículos del Código Penal citados, para "salvaguardar el interés de los menores ante situaciones de peligro extremo y riesgo para la vida" y si por parte de las redes sociales se están adoptando las medidas, en su caso, dictadas por parte de los órganos judiciales.