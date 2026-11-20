Una niña en un colegio. - UNICEF

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de infancia han reclamado este viernes, con motivo del Día Mundial de los Derechos de la Infancia, que se celebra este 20 de noviembre, compromisos políticos, mayor inversión y garantías efectivas para frenar el retroceso global y nacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

"Por primera vez en décadas, nos enfrentamos a un grave deterioro de los progresos para la infancia, que además se enfrenta a retos relativamente recientes, como el empeoramiento de su salud mental o los riesgos que se encuentran en el entorno digital. Todo ello mientras los recortes de la ayuda internacional dificultan poder dar respuesta a estos problemas", ha explicado el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, al tiempo que ha recordado que "los derechos de los niños, niñas y adolescentes no son una aspiración, son una obligación".

En el ámbito internacional, Save the Children advierte en el informe 'No a la guerra contra la infancia: un futuro más allá de las cifras' (elaborado con datos del Instituto PRIO) de que 589 millones de menores -casi uno de cada cuatro en el mundo (23,4%)- vivían en zonas de conflicto armado en 2025, un récord desde 1990 tras crecer más de un 50% en una década, denunciando además que la ayuda humanitaria se emplea como arma tras multiplicarse por más de 16 los casos verificados de denegación de acceso, junto a 171.712 asesinatos y mutilaciones y 28.909 casos de violencia sexual verificados desde 2005.

Por su parte, World Vision alerta de que alrededor de 333 millones de niños y niñas viven en pobreza extrema en todo el mundo sin acceso adecuado a alimentación, educación, sanidad o protección debido a la pobreza, los conflictos, los desplazamientos forzados y la crisis climática, por lo que reclama redoblar la inversión global en protección, educación y bienestar infantil.

La crisis alimentaria y el recorte de la cooperación internacional agravan esta vulnerabilidad, según las ONG. En concreto, Acción contra el Hambre señala que 42,8 millones de menores de cinco años sufren desnutrición aguda en el mundo -12,2 millones en su forma grave-, con focos críticos como Sudán (donde se estiman 4,2 millones de casos en 2026), Gaza, Sudán del Sur, Somalia o Mali, y reivindica tanto la prevención desde el embarazo como los 30 años de eficacia de los alimentos terapéuticos listos para usar (RUTF).

Mientras, UNICEF España, que inicia la conmemoración de su 80 aniversario bajo el lema 'Estamos ahí, estamos aquí. Ahora más que nunca', alerta de un grave deterioro de los logros de las últimas décadas a causa de los conflictos, los fenómenos climáticos extremos, el empeoramiento de la salud mental y una caída récord del 23% en la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2025, recortes que ponen en riesgo la atención médica básica de más de 20 millones de niños y familias y pueden dejar sin agua potable a 11 millones de personas y sin escuela a seis millones de menores.

Frente a la vulneración de derechos, las ONG coinciden en señalar la educación como una herramienta esencial de protección y transformación social. Misiones Salesianas, que acompaña a más de 2,3 millones de niños, niñas y jóvenes en 138 países y ha lanzado la campaña 'Con educación, su mundo se amplía', recuerda que 273 millones de menores siguen sin escolarizar y 138 millones sufren trabajo infantil -54 millones de ellos en actividades peligrosas-, impidiéndoles construir un futuro lejos de la pobreza, el hambre o la guerra.

En la misma línea, World Vision subraya que garantizar una educación de calidad y mejorar las infraestructuras escolares, como muestran sus proyectos en Kenia, rompe el ciclo de la pobreza, incrementa la continuidad educativa y protege a la infancia frente al trabajo infantil, el matrimonio precoz y la explotación.

EN ESPAÑA, LA TASA MÁS ALTA DE POBREZA INFANTIL DE LA UE

En España, la Plataforma de Infancia insta a los partidos políticos y administraciones a priorizar los derechos de la infancia en la próxima legislatura y advierte de datos como la tasa de pobreza o exclusión social infantil del 28,4% en España -la más alta de la Unión Europea, la inversión social del 1,4% del PIB frente al 2,4% comunitario, las trabas burocráticas que dejan sin Ingreso Mínimo Vital al 55% de potenciales beneficiarios y sin Complemento de Ayuda para la Infancia al 72%, y una crisis de vivienda que afecta al 22,8% de los hogares con hijos.

La entidad exige una prestación universal por crianza, ampliar los permisos por nacimiento a 24 semanas (48 en familias monoparentales) más cuatro meses parentales remunerados, dotar de recursos la LOPIVI (tras registrarse en 2025 que el 42,05% de los delitos afectaron a menores), impulsar un Plan Estatal de Inclusión Educativa frente al 12,8% de abandono temprano y ampliar la etapa gratuita de 0 a 3 años, priorizar el acogimiento familiar frente al residencial y garantizar traslados seguros para la infancia migrante no acompañada.

Asimismo, Acción contra el Hambre denuncia con su iniciativa #StopMalnutrición que la desigualdad en España se traduce en malnutrición. Según indica, el 33,2% de la infancia (2,6 millones) está en riesgo de pobreza o exclusión, 438.000 menores no pueden consumir proteínas cada dos días y la obesidad infantil alcanza el 23,6% en hogares con menos ingresos frente al 10,9% en los de mayores rentas.

La atención a la juventud más vulnerable y la escucha activa a los propios menores centran también las reivindicaciones de este 20 de noviembre. La Fundación Soñar Despierto, junto a B&B HOTELS, presenta la campaña 'Mantengamos la puerta abierta', enmarcada en la iniciativa 'Un hogar para soñar', para visibilizar la situación de los jóvenes extutelados que al cumplir 18 años abandonan el sistema de protección y deben afrontar en solitario retos como el acceso a la vivienda, el empleo o la formación.

Al mismo tiempo, las Plataformas Sociales Salesianas han dado a conocer los resultados de su consulta anual 'Derechos a la acción' en la que niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años reclaman más psicólogos en los colegios, zonas verdes y sanidad universal, talleres de convivencia y protocolos claros ante agresiones escolares, así como espacios de juego accesibles e inclusivos libres de discriminación.

La jornada de este viernes se completa en todo el territorio español con actos institucionales, educativos y de sensibilización destinados a situar a niños, niñas y adolescentes en el centro de las políticas públicas. Entre ellos destacan las acciones impulsadas por UNICEF España, con la instalación de 1.000 mochilas azules que simbolizan las historias de la infancia.