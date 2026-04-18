Dytective, la plataforma española contra la dislexia que llega a 5.000 colegios: "Estamos más cerca de superar barreras"

Niños utilizando la plataforma Dytective en un colegio. - CHANGE DYSLEXIA

Mejora las habilidades lectoras y escritoras de los niños mediante un formato de videojuego con más de 42.000 ejercicios personalizados

MADRID, xx (EUROPA PRESS)

La plataforma española Dytective, una herramienta diseñada por Change Dyslexia para apoyar a niños con dificultades de lectoescritura y dislexia y que ha sido galardonada con el primer premio en la décima edición de los Premios Tecnología Humanitaria de Cruz Roja, ha llegado a 5.199 centros escolares y cuenta con cerca de 55.000 niños que la utilizan. "Cada vez estamos más cerca de superar las barreras de la dislexia en España", ha asegurado a Europa Press su creadora, la doctora Luz Rello.

A la plataforma se puede acceder de manera gratuita desde changedyslexia.org y funciona de manera diferente según el perfil del usuario. Para los niños, se utiliza como un videojuego educativo en el que completan misiones orientadas a mejorar sus habilidades lingüísticas y atencionales. Según explican desde Change Dyslexia, cada sesión dura entre 10 y 20 minutos y se recomienda un uso sistemático de cuatro sesiones semanales.

Para los docentes y supervisores existe un panel de gestión desde el que pueden hacer un seguimiento de la evolución de cada alumno a través de 24 marcadores que miden habilidades cognitivas y distintos indicadores de rendimiento. La plataforma, además, es multidispositivo y multiplataforma y funciona desde ordenador, tableta o móvil, tanto en versión web como mediante aplicación para iOS y Android.

CRIBADO DE DISLEXIA

Además del videojuego, Dytective incluye una prueba de cribado que permite detectar el riesgo de dislexia y otras dificultades de lectoescritura en 15 minutos, dirigida a estudiantes de entre 7 y 17 años. Esta prueba, que ha sido utilizada por 481.603 personas, no ofrece un diagnóstico clínico, sino que actúa como herramienta de detección, como ha matizado Change Dyslexia.

En cuanto a sus resultados, la responsable de Contenidos de Change Dyslexia, Marcela Cruz, ha señalado a Europa Press que Dytective ayuda a "leer más rápido y con menos errores" y a "escribir con menos faltas de ortografía". Según han explicado desde la plataforma, los estudios avalan una reducción de más del 40% en el Coeficiente Global de Riesgo de Dislexia --medido con el test estandarizado DST-J-- tras seis meses de uso.

Precisamente, un estudio realizado con 13.406 alumnos de 107 colegios públicos y concertados de Madrid, en colaboración con la London School of Economics, el University College London y la Universidad Rey Juan Carlos, mostró además mejoras en pruebas estandarizadas de Lengua Castellana e Inglés. Por su parte, un estudio realizado en Chile con una muestra de 600 niños también ha constatado mejoras en la autoestima y el bienestar emocional de los usuarios, con avances en autoconfianza, motivación, perseverancia y gusto por la escuela.

Asimismo, Cruz ha subrayado que los resultados son "muy positivos" en términos generales y que el equipo incorpora las valoraciones menos favorables como parte del proceso de desarrollo. "Entendemos que es un proceso de construcción conjunta", ha indicado, al tiempo que ha señalado que muchas de las funcionalidades actuales de la plataforma han surgido directamente de las aportaciones de los propios usuarios.

Esta herramienta, gratuita para los centros mediante el apoyo de Fundación 'La Caixa' a través de EduCaixa, es resultado de "más de una década de investigación" en la que se han publicado más de 50 artículos científicos, dos libros y una patente, como ha añadido Cruz.

La investigación ha sido liderada por Rello en colaboración con más de 50 coautores de instituciones como la Carnegie Mellon University, la Universitat Pompeu Fabra, la London School of Economics o la University College London, entre otras.

PRIMER PREMIO DE TECNOLOGÍA HUMANITARIA DE CRUZ ROJA

El proyecto ha sido reconocido con el primer premio de Tecnología Humanitaria de Cruz Roja este año, un galardón que, según ha señalado la creadora de la herramienta, evidencia que la plataforma está alcanzando "un impacto social relevante, llegando a decenas de miles de niños". Para Rello, el Premio de Cruz Roja "supone la culminación de muchos años de trabajo", ya que el desarrollo de Dytective comenzó en 2010 y la patente no se registró hasta 2015.

"Este premio de la Cruz Roja es especialmente importante, ya que, ahora que Dytective es gratuito para entidades sociales gracias al apoyo de la Fundación La Caixa, Cruz Roja puede servir como faro e inspiración para muchas de ellas. También hace que la experiencia negativa que viví en la infancia con la dislexia empiece a no repetirse en los colegios", ha expresado la creadora de la plataforma.

Por su parte, desde Cruz Roja han señalado que los Premios de Tecnología Humanitaria son "una forma de apoyar e impulsar soluciones innovadoras que utilizan la tecnología para mejorar la vida de las personas".

En el caso de Dytective, lo que más le interesó a la organización fue "la novedad de su planteamiento que a través de un videojuego interactivo detecta la dislexia en niños y que además cuenta con evidencias científicas de su eficacia", como ha destacado a Europa Press el responsable de la Unidad de Tecnología al Servicio de las Personas de Cruz Roja Española, Michel Rodríguez.

"Nos sorprendió mucho el gran despliegue que ya tiene Detective en los colegios de España, llegando a uno de cada tres centros educativos, gracias también al apoyo de la Fundación 'La Caixa'", ha añadido Rodríguez. Además, ha subrayado que la plataforma cuenta con más de 42.000 ejercicios enfocados a cada tipo de usuario y que "van todos en la misma línea, que es bastante visual y atractiva, y además cuentan con evidencia científica de que ayudan a corregir la dislexia".

El reconocimiento de Cruz Roja se suma a otras distinciones que ha recibido este proyecto, que acumula 44 premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio UNESCO Rey Hamad Bin Isa-Al Kalifa, el Premio Princesa de Girona en la categoría Social, el Premio Ashoka Fellow o el galardón de Innovación Social de la edición española del MIT Technology Review.