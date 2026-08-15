Un equipo del Ministerio de Juventud e Infancia llega el domingo a Ceuta para colaborar en atender a menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (d), mantiene una reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), en la sede del Ayuntamiento de la ciudad autónoma, a 8 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Ministerio de Juventud e Infancia llegará este domingo 16 de agosto a Ceuta para colaborar con la ciudad autónoma en tareas sobre la atención a menores migrantes no acompañados.

Así lo ha confirmado el departamento que dirige Sira Rego a Europa Press, después de que lo avanzara la propia ministra esta semana tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular a Ceuta el 30 y 31 de julio.

El Gobierno cifra en 72.000 el número de personas que entraron de forma irregular el 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma. No obstante, afirma que "en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron".

En este sentido, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fijó este jueves en 5.000 los extranjeros que permanecen en la ciudad autónoma y elevó a 1.898 los menores migrantes no acompañados identificados, cuyo registro es "prioridad" para el Ejecutivo. "Esa ha sido nuestra prioridad y lo sigue siendo hasta que se concluya, pero ha sido compatible también con la identificación, con la realización del triaje de los mayores de edad, que ya vamos a iniciar a un nivel superior", apuntó.

La anterior cifra sobre menores migrantes registrados en Ceuta la ofreció la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la semana pasada, cuando aseguró que había 1.342 niños en el sistema. En este sentido, reconoció que existía "una situación de desborde", pero añadió que se estaba "controlando".

Este jueves 13 de agosto, Gobierno y comunidades autónomas se reunieron en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde aprobaron elevar a la Conferencia Sectorial del 27 de agosto la ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta. Si bien, según el Ministerio que dirige Rego, las autonomías gobernadas por el PP se negaron a incluir un punto en la próxima reunión sobre la atención de los menores migrantes no acompañados y la situación de la ciudad autónoma.

Por su parte, fuentes del PP señalaron a Europa Press que rechazaban hablar de repartos de menores migrantes sin "datos ciertos" sobre los que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de julio.

PP PIDE "DATOS CIERTOS" ANTES DE HABLAR DE REPARTOS

A juicio de los 'populares', "no se puede empezar hablando de repartos o traslados entre comunidades autónomas cuando el Gobierno todavía no ha sido capaz de ofrecer algo tan básico como datos ciertos". "Por eso hemos exigido que el Gobierno de España cumpla con su deber y responsabilidades en esta crisis, creada por no haber sido capaces de mantener la integridad territorial de España", indicaron desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, pidieron al Ejecutivo que active "todos los mecanismos legales y diplomáticos necesarios para hacer efectivos los retornos" de estos menores a su país de origen. "Lo que está claro es que los menores deben estar de vuelta con sus familias", subrayaron.

En todo caso, Juventud e Infancia ha explicado que la ministra propondrá de nuevo en la Conferencia Sectorial la inclusión del punto informativo y de debate sobre la atención a los menores y la situación de Ceuta, que tendrá que votarse.

En redes sociales, Rego criticó tras la Comisión la negativa del PP a debatir sobre la situación de Ceuta y los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad. "Vox ni está, ni se le espera. Desprecian a la infancia y desprecian a Ceuta. Bloquear el debate es solo un síntoma de falta de argumentos", apuntó.

La ministra expuso que se trata de una "obligación política y legal" atender a los menores que están solos en España. Para ello, agregó que su Ministerio trabaja en distintas vías: la reunificación familiar, el acogimiento institucional y el acogimiento familiar.

"Los gobiernos autonómicos deben estar a la altura. Feijóo dijo ayer que Ceuta es España. Claro que lo es. Y como tal, el PP podría empezar por ayudar a aliviar la situación que vive la ciudad autónoma. La protección de la infancia no entiende de siglas ni de fronteras. Son niños y niñas. Y el Estado va a cuidarlos", subrayó.