Expertos piden en Granada a las universidades "un compromiso institucional y social profundo con la inclusión"

GRANADA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional Universidad y Discapacidad de la Fundación ONCE, celebrado en Granada durante tres días, ha cerrado su séptima edición con la lectura de un manifiesto en el que los más de 400 expertos participantes han pedido a las universidades que asuman "un compromiso institucional y social profundo con la inclusión", y que garanticen así la participación plena de toda la comunidad universitaria.

"Las universidades deben, desde su autonomía organizativa y con el apoyo de la sociedad y las distintas administraciones, crear oportunidades de desarrollo reales; identificar y suprimir todas las barreras a la participación y el aprendizaje y promover la creación de entornos más representativos y justos", reza el manifiesto, según ha informado la Fundación ONCE en una nota.

El texto va más allá y exhorta a las universidades a que no se conformen únicamente con tener en sus aulas y despachos a personas con discapacidad, sino que pide que se preocupen también de favorecer su "bienestar psicológico y socioemocional", porque si bien es cierto que actualmente hay más universitarios con discapacidad, no lo es menos que muchos de ellos se sienten solos en los campus.

Además, el documento aborda el asunto de la digitalización y la Inteligencia Artificial y señala que no deben ser una traba, sino más bien una ayuda para las personas con discapacidad que cursan o trabajan en educación superior y apuesta, por ello, por la creación de "un marco europeo y nacional de accesibilidad digital universitaria".

A su entender, este marco ha de garantizar la interoperabilidad de plataformas, materiales y servicios en línea, con el fin de eliminar la brecha digital y promover el aprendizaje permanente de las personas con discapacidad. En la misma línea, el manifiesto pide "valentía" a las universidades para afrontar los "desafíos y dilemas" que genera el empleo de herramientas de Inteligencia Artificial en la formación y las anima a que hagan un uso ético, responsable e inclusivo" de estas herramientas.

Junto a estas consideraciones, el texto final del congreso pone sobre la mesa otros aspectos tales como la formación de personas con discapacidad intelectual en la universidad o la importancia de "intensificar la cooperación" con las universidades iberoamericanas "para que avancen en la inclusión, considerando el progreso ya realizado y sus contextos, retos y oportunidades particulares".

Tras la lectura del manifiesto, han clausurado el encuentro el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Granada, Mar Venegas, quienes han agradecido el trabajo y esfuerzo de todos los participantes en el encuentro y pusieron de relieve la importancia de seguir trabajando juntos por una universidad cada vez más inclusiva.

En su intervención, Martínez Donoso ha reclamado el compromiso de todos en favor de la inclusión. "La inclusión no se decreta: se construye, se discute, se corrige y se vuelve a empezar. Implica recursos, pero también implica cambiar y hacer las cosas de otra manera", ha recalcado.

Para lograrlo, ha proseguido, "tenemos un marco sólido de referencia y el conocimiento y experiencia acumulada. Lo que necesitamos ahora", ha concluido, "es ritmo, concreción y corresponsabilidad".

Por su parte, Venegas ha asegurado que "una sociedad que apuesta por las personas con discapacidad es una sociedad más rica", y ha terminado su intervención agradeciendo a la Fundación ONCE y a todas las entidades que han participado en el congreso que hayan elegido Granada, "una ciudad históricamente diversa".

También este viernes, según ha detallado en una nota de prensa sobre el congreso la Fundación Once, el director de la Agencia Europea de Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa y ex ministro de Educación de Portugal, Joao Costa, ha abogado por contar con una educación inclusiva como la mejor vía para construir una comunidad solidaria.

El político portugués ha indicado que "lo normal es ser diferentes" y que "la inclusión es poner atención en cada una de las personas. Tenemos que tener presente que la diversidad es lo normal", ha aseverado, y "que la exclusión hace que las personas no se sientan pertenecientes a la comunidad". Costa, también profesor titular de Lingüística en la Universidad de Nova de Lisboa, ha sido el encargado de pronunciar la conferencia de clausura del congreso, donde ha aportado su visión sobre los desafíos y oportunidades para avanzar hacia una educación inclusiva en Europa.

De la mano de la directora del Secretariado para la Inclusión de la Universidad de Granada, María Ángeles Martínez, Costa ha abordado el papel de las universidades en la promoción de derechos, equidad y transformación social a partir de su experiencia institucional y política.

MEJORES TRABAJOS CIENTÍFICOS

En la jornada de clausura también se ha entregado el premio a la mejor comunicación, que en esta ocasión ha recaído en Paulina Sanzana, de la Universidad Austral de Chile. El trabajo, elegido entre el centenar de comunicaciones presentadas en este congreso, se titula 'Historias de vida de inclusión en la educación superior: experiencias de estudiantes con discapacidad en carreras del área STEM en una universidad chilena'.

Además de la comunicación ganadora, también se distinguió el mejor póster presentado por la asociación Udiversidad de la Universidad de Granada, que fue creada con el fin de consolidar buenas prácticas y las políticas universitarias relacionadas con la inclusión. En concreto el cartel elegido se titula 'Promoviendo la inclusión y el apoyo integral a estudiantes con necesidades específicas en la educación superior'.

25 NACIONALIDADES ENTRE LOS PARTICIPANTES

El VII Congreso Internacional Universidad y Discapacidad ha reunido a más de 400 expertos, representantes institucionales e investigadores procedentes de 25 nacionalidades, además de docentes y estudiantes con discapacidad. Durante tres días, el programa ha incluido conferencias internacionales, mesas de diálogo, talleres prácticos, presentaciones de comunicaciones, espacios de trabajo en red y actividades paralelas como visitas adaptadas a edificios emblemáticos de la ciudad de Granada o demostraciones de tecnologías accesibles.

El encuentro ha tenido como eje central el lema 'Tendencias y desafíos para una universidad inclusiva', abordando cuestiones clave como la accesibilidad, la innovación docente, la empleabilidad, el diseño universal del aprendizaje o la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Organizado por la Fundación ONCE y la Universidad de Granada, este congreso ha contado con el apoyo de Inserta Empleo y el Fondo Social Europeo Plus, así como con la colaboración de la Fundación Universia, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, el Cermi, el Ayuntamiento de Granada, Acciona, Accenture, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.