Fad Juventud celebrará el próximo miércoles el acto de lanzamiento de su 40 aniversario

Archivo - Dos jóvenes usan el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fad Juventud celebrará el próximo miércoles 20 de mayo el acto de lanzamiento de su 40 aniversario bajo el lema '40 años al lado de la juventud', una jornada para "poner en valor la trayectoria de la entidad y reflexionar sobre los principales desafíos y oportunidades que afronta la juventud en la actualidad", según ha indicado la entidad en un comunicado.

El acto arrancará a las 10:00 horas en Pérez-Llorca, con una bienvenida institucional a cargo del presidente de Fad Juventud, José Ignacio Goirigolzarri, y del presidente de la Comisión de Medios de Fad Juventud y presidente de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, quienes repasarán la evolución de la entidad desde sus orígenes hasta su actual enfoque integral en bienestar juvenil.

También está prevista la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que será la encargada de la clausura.

El acto, que será moderado por Ángeles Blanco, incluirá conversaciones y mesas de diálogo sobre bienestar juvenil, participación, empleo, educación, vivienda y los retos que afrontan las nuevas generaciones, con participación de jóvenes, representantes institucionales y voces del ámbito social y digital.