Fad Juventud define su hoja de ruta en cooperación internacional hasta 2030 con la mirada puesta en la Agenda 2030

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fad Juventud ha presentado su nuevo Plan Estratégico de Cooperación y de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, que marca las prioridades de la organización hasta el año 2030.

Este documento, fruto de una evaluación del ciclo anterior (2022-2024) y de más de tres décadas de experiencia acumulada, se lanza "en un momento clave para la cooperación internacional, con recursos cada vez más limitados y desigualdades crecientes".

La entidad ha destacado que el plan quiere dar respuesta a este contexto "con una propuesta transformadora y sostenible que sitúa a las juventudes en el centro del desarrollo".

Coincidiendo con el Día de las Personas Cooperantes, Fad Juventud recuerda que este Plan se enmarca en un escenario mundial complejo: con el mayor número de conflictos abiertos desde la Segunda Guerra Mundial (56) y con ataques crecientes contra el personal humanitario. En lo que va de año, 265 cooperantes han perdido la vida -173 de ellos en Palestina-.

En este contexto, y en línea con lo que organizaciones del sector como la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo vienen denunciando, recalca que "resulta urgente reforzar las políticas de cooperación y garantizar la protección de quienes trabajan por los derechos humanos y la paz".

"Hoy, cuando más necesaria es la cooperación internacional, vemos cómo aumentan los conflictos y los ataques a quienes defienden derechos. Este plan es nuestra manera de responder a ese reto: una cooperación transformadora que pone a las juventudes en el centro, no solo para atender sus necesidades inmediatas, sino para impulsar cambios estructurales duraderos con impacto real en sus comunidades", afirma la directora de Cooperación de Fad Juventud, Paloma Albo.

El plan articula su intervención en torno a cinco objetivos estratégicos: Garantizar una educación integral, inclusiva y de calidad, que fortalezca la autonomía, dignidad y oportunidades vitales de las juventudes, especialmente mujeres y personas de géneros diversos; Impulsar la participación y el liderazgo juvenil, reforzando sus capacidades críticas, organizativas y su integración en la vida comunitaria, política y social desde un enfoque de género. Favorecer la inserción sociolaboral, promoviendo el empleo digno y el emprendimiento con enfoque de derechos y de género; Defender y promover los Derechos Humanos, mediante procesos formativos y de empoderamiento que fomenten el conocimiento, ejercicio y defensa de los derechos en igualdad; y Fomentar una Cultura de Paz, abordando violencias y desigualdades a través de metodologías de mediación, convivencia y construcción de comunidades inclusivas y seguras.

A estos ejes se suman nuevas líneas con potencial de crecimiento, como la ciudadanía digital y la prevención de riesgos en entornos digitales, donde la experiencia nacional puede aportar un gran valor.

Este enfoque se implementa siempre en alianza con organizaciones locales, que lideran las intervenciones sobre el terreno. Fad Juventud acompaña el proceso definiendo estrategias, asesorando técnicamente, promoviendo el conocimiento compartido y fomentando el diálogo con las instituciones públicas. Todo ello bajo un modelo metodológico propio que combina análisis participativo, acción directa e incidencia política y social.

PRESENCIA INTERNACIONAL

En términos geográficos, el plan mantiene como países prioritarios a Colombia, El Salvador y Nicaragua, y consolida la intervención en Mozambique, un logro destacado del ciclo anterior.

Al mismo tiempo, se analizan diversas variables para valorar una posible expansión a Guatemala y a un país más en África Subsahariana, en función del contexto, las oportunidades de colaboración, la disponibilidad de recursos y de la pertinencia y contribución que nuestro modelo de trabajo y experiencia puedan aportar.

En cuanto a la financiación, el plan parte del respaldo actual de la cooperación española, tanto central como descentralizada, dado que la entidad está calificada por AECID. No obstante, se plantea como objetivo estratégico diversificar las fuentes de financiación, fortaleciendo alianzas con otros actores públicos, privados y multilaterales.

Como parte esencial del plan, Fad Juventud refuerza su línea de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global en el Estado español. A través de cursos online, creación de audiovisuales y talleres dirigidos a adolescentes, jóvenes y agentes educativos, esta línea busca generar conciencia crítica sobre las desigualdades globales y fomentar el compromiso activo. Actualmente está presente en Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

La organización concluye que este nuevo plan "representa una apuesta clara por una cooperación coherente, con sentido estratégico, arraigo territorial y compromiso con la juventud como agente de transformación social".