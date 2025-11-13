Fundación Ashoka reconoce a tres nuevos 'Emprendedores Sociales Ashoka 2025' por sus proyectos de impacto social

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ashoka España y Portugal ha celebrado la 19º edición del encuentro sobre innovación y emprendimiento social, 'Ashoka Changemakers Day', en el CaixaForum de Valencia, un encuentro en el que ha nombrado a Majo Gimeno, Iván del Caz y Javier Pérez como nuevos 'Emprendedores Sociales Ashoka 2025' por sus modelos de transformación de alto impacto social, según ha dado a conocer la entidad.

El evento reunió a más de 300 personas y contó con la participación de líderes del cambio y representantes de distintas iniciativas sociales. Además, el encuentro destacó el papel de Valencia, ciudad anfitriona, como ejemplo de resiliencia, reconstrucción, compromiso y colaboración ciudadana hacia un futuro más sostenible tras la dana.

Asimismo, en el acto se han compartido proyectos y diálogos, además de inspirar nuevas alianzas y visibilizar el impacto del cambio sistémico, al tiempo que han reflexionado sobre cómo la cooperación entre sectores puede generar soluciones sostenibles y replicables.

Durante la gala se han presentado a los tres nuevos 'Ashoka Fellows', que se suman a la red global de casi 4.000 'Fellows' en más de 90 países. Los tres son emprendedores sociales que han puesto en marcha modelos de transformación con alto impacto social en diferentes ámbitos y compartieron sus proyectos y visiones, demostrando que la innovación social es clave para abordar los grandes desafíos actuales desde la colaboración y la esperanza.

En concreto, la fundadora y presidenta de 'Mamás en Acción', Majo Gimeno, ha sido reconocida por estar "revolucionando" la protección de la infancia vulnerable con esta red de voluntariado emocional 24/7 que acompaña y acoge a niños hospitalizados sin apoyo familiar. Su modelo convierte el afecto en un recurso terapéutico y escalable dentro del sistema de protección infantil, integrando herramientas clínicas, formación y coordinación digital.

Actualmente, la organización opera en 50 hospitales de 11 ciudades, con más de 5.000 voluntarios activos y ha ofrecido más de 71.000 horas de acompañamiento emocional a 1.500 menores. Una de cada tres personas voluntarias se convierte en familia de acogida, generando un cambio estructural hacia un sistema más humano e inclusivo.

Por su parte, el director de 'Rural Citizen', Iván del Caz, ha impulsado un nuevo paradigma para el mundo rural a través de esta plataforma que promueve territorios vivos, conectados e innovadores. Con la 'Matriz de Innovación Rural', vecinos, emprendedores, administraciones y agricultores co-diseñan proyectos que reactivan la economía local, la digitalización y la sostenibilidad.

Su metodología ha sido adoptada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en centros rurales de innovación en 21 provincias y ha generado más de 100 iniciativas de bioeconomía y desarrollo local. Así, ha demostrado que los retos rurales no son inevitables y que el talento y la cooperación son las claves para un futuro equilibrado y resiliente.

Mientras, el director de 'Political Watch', Javier Pérez, ha transformado la participación ciudadana y el control democrático mediante este modelo que combina tecnología cívica, formación y alianzas estratégicas para fortalecer la incidencia política de la sociedad civil.

Sus herramientas --como 'Qué Hacen los Diputados' o 'Polétika'-- conectan a más de 300 organizaciones y se han replicado en varios países de América Latina y África. Con más de 100 organizaciones capacitadas en análisis de datos y campañas colaborativas, su trabajo ha influido en procesos legislativos, políticas públicas y en la profesionalización de la acción ciudadana.

En la ceremonia, la directora de Ashoka España y Portugal, Irene Milleiro, ha señalado que "esta es una celebración de las personas que deciden no mirar hacia otro lado, sino buscar soluciones para los problemas sociales que sienten cerca". "Presentamos a los tres nuevos emprendedores sociales Ashoka, conocimos historias de colaboración e innovación surgidas tras la dana y sentimos la fuerza de una red que demuestra que el cambio es posible cuando colaboramos", ha añadido.

El evento ha contado también con la participación de figuras destacadas del ecosistema Ashoka, emprendedores sociales y representantes de iniciativas valencianas que trabajan por la cohesión territorial y la reconstrucción sostenible, como la Fundación EDP, que ha reforzado su compromiso con la innovación social y el impulso de una juventud con propósito.

Al respecto, la directora de la Fundación EDP, Vanda Martins, ha asegurado que "a veces se piensa que para cambiar el mundo hay que hacer cosas enormes y no es verdad". "Los grandes cambios empiezan con gestos sencillos: una idea, una conversación, una pequeña acción. Cuando esas pequeñas cosas se suman y conectan, generan transformaciones reales. La energía del cambio está en las personas", ha concluido.