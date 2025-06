Fundación ONCE incorpora organizaciones y actividades sobre infancia con discapacidad en sus nuevos estatutos - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE ha celebrado reunión ordinaria de su Patronato, el máximo órgano de gobierno de la entidad, en la que se ha aprobado la actualización de sus estatutos para atender adecuadamente a las necesidades de las personas con discapacidad, en especial a la infancia.

Según ha informado la entidad, la reunión ha tenido lugar este lunes en la sede madrileña de Fundación ONCE bajo la presidencia del presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y a la que también han asistido el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, y presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno.

De acuerdo con los nuevos estatutos, la entidad incluye entre sus actividades específicas el desarrollo de "programas de apoyo a la infancia con discapacidad", así como otros "destinados a mayores con discapacidad".

"Con esta actualización de nuestros estatutos comenzamos una nueva etapa en la que damos cobertura y desarrollamos programas que permitan la mejora de la calidad de vida de la infancia con discapacidad, como primer paso para conseguir su plena inclusión", considera el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán.

Por otra parte, se ha reordenado la presencia de entidades representadas de forma permanente en el Patronato de Fundación ONCE con la incorporación de Confederación Autismo España y Down España. Durán ha dicho que de esta manera se da sentido a la afirmación de que "Fundación ONCE es la casa de la discapacidad y que está abierta a las distintas realidades que componen un mundo heterogéneo como es el de las personas con discapacidad".

Además, la reunión del Patronato de Fundación ONCE ha dado el visto bueno al informe de gestión correspondiente a 2024, que destaca que durante el pasado ejercicio se aprobaron un total de 2.234 proyectos para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, de los que se beneficiaron 956 entidades distintas de toda España.

Igualmente, se otorgaron un total de 986 becas y ayudas al estudio para personas con discapacidad. Entre ellas cabe destacar las 421 para jóvenes con discapacidad intelectual que participaron en el programa UniDiversidad, 267 becas para prácticas empresariales, 42 para mujeres con discapacidad dentro del Programa RADIA, 97 becas Oportunidad al Talento y 76 ayudas concedidas en el marco del programa Por Talento Digital.

Finalmente, el informe recoge que el área de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE trabajó en el ejercicio anterior en 26 proyectos de I+D+i entre los que figuran WalkerPisa, AccessRobot, InteliData y el programa de videojuegos accesibles Ga11y. Además, como líder del Centro Europeo de Accesibilidad, la entidad desarrolló un total de 88 eventos en los países de la Unión Europea a los que asistieron más de 20.000 personas.