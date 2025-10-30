Fundación Pequeño Deseo celebra su 25º aniversario tras cumplir 7.500 deseos de los más pequeños

Fundación Pequeño Deseo celebra su 25º aniversario con una gala de agradecimiento de apoyo a todos sus colaboradores - FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pequeño Deseo ha conmemorado sus 25 años de vida con una gala en Madrid que ha reunido a colaboradores, amigos y rostros solidarios con el fin de dar las gracias por el apoyo recibido y seguir recaudando fondos, tras lograr cumplir en cuarto de siglo cerca de 7.500 deseos de los más pequeños.

La Fundación Pequeño Deseo se puso en marcha con el fin de regalar ilusión a niños y adolescentes con enfermedades graves a través de sus sueños más anhelados.

En la gala, se agradeció el apoyo de rostros conocidos como el periodista Antonio Jimeno, el cantante David Bustamante, la doctora Isabel Romero (en recuerdo del patrono Alfonso Delgado Rubio), Flavia Hohenlohe (ayuda constante en las subastas) o Rafael Martínez, en memoria de su padre, Rafa Martínez, gran impulsor.

Además, espacios como Bioparc, Valencia CF, Mundomar, Fundación Real Madrid, Parques Reunidos, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Sevilla FC y Fundación Atlético de Madrid fueron reconocidos por convertir lugares emblemáticos en escenarios de ilusión para los niños de la Fundación.

También se ha reconocido la labor de Gaella de la Serna, en representación de un grupo de embajadoras solidarias de la Subasta; las artistas Pilar Cavestany, Piedad Palacio y Paloma Moreno, quienes han llevado arte y color a hospitales y proyectos; y Roger Ramos, primer socio de cuota recurrente de la Fundación, fiel durante 25 años.

Asimismo, se ha destacado el compromiso de empresas como la primera compañía que creyó en el proyecto, Nintendo, hasta socios estratégicos como Fundación Occident, Linklaters, Ryanair, Ford España o CaixaBank, sin olvidar a Banco Santander-Fundación Botín, Corporación F. Turia, Excal, la familia Bordas Chinchurreta y Lilly, que ha contribuido a humanizar espacios hospitalarios.

Se ha reconocido además la labor de los voluntarios, representados por Camino Luna, con más de 20 años acompañando a niños y familias en Asturias; y profesionales sanitarios, como el doctor Álvaro Lassaletta (Hospital Niño Jesús), símbolo de la complicidad del equipo médico o la distinción a la enfermera María Jesús Pascau (Hospital La Paz).

Los propios niños y adolescentes, con Cristina Fernández como representante de miles de pequeños valientes que han confiado sus deseos a la Fundación, también han protagonizado el acto, junto con los padres, con el reconocimiento a Juan Rico, en nombre de todas las familias que siguen creyendo en la fuerza de la ilusión.

"Cumplir deseos es sembrar luz en momentos oscuros. Lo hemos hecho 7.500 veces, y vamos a seguir haciéndolo. Porque cada sonrisa merece su oportunidad", ha destacado el fundador y presidente de la fundación, Iñaki Orive.