La Reina Letizia recibe en la Zarzuela a 16 jóvenes de Colombia, Perú y Republica Dominicana becados por FMBBVA

Letizia recibe en la Zarzuela a 16 jóvenes de Colombia, Perú y Republica Dominicana becados por FMBBVA - CASA DE S.M. EL REY

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Reina Letizia ha recibido este jueves en el Palacio de La Zarzuela a una representación de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), junto a 16 jóvenes becados de Colombia, Perú y República Dominicana, que cursan estudios universitarios gracias a programas de apoyo dirigidos a hijos de emprendedores vulnerables, según ha informado la Casa Real.

Los jóvenes han compartido con la Reina cómo estas becas les están permitiendo continuar su formación académica y avanzar en sus proyectos profesionales en ámbitos como la educación, la ingeniería, la salud o la tecnología.

Muchos de ellos proceden de entornos rurales y de familias emprendedoras que han conseguido salir adelante gracias a pequeños negocios familiares.

Los responsables de la fundación ha explicado el impacto de estos programas educativos, que han facilitado el acceso a la universidad a cientos de jóvenes en América Latina. La FMBBVA impulsa desde 2007 iniciativas de emprendimiento, formación e inclusión financiera para apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.

También ha participado Luz Nelly Díaz, madre de Mario Naicipa, antiguo becado fallecido recientemente, quien presentó a la Reina la exposición virtual 'el Metaverso de Mario, un legado que traspasa las puertas de la vida', con el legado artístico y audiovisual de su hijo.

Esta audiencia se enmarca en el compromiso de la Reina con la educación, la juventud y la igualdad de oportunidades, así como con el apoyo a iniciativas que favorecen el desarrollo social y el acceso a un futuro mejor para las personas en situación de vulnerabilidad.