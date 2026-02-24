Gobierno otorga 50.000 euros a la Asociación del Carné Joven Europeo, del que se benefician más de 3 millones de jóvenes

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el abono de 50.000 euros a la Asociación del Carné Joven Europeo (EYCA, por sus siglas en inglés), del que se benefician más de tres millones de jóvenes.

Se trata de una organización internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es "desarrollar el sistema de carné joven europeo como herramienta para promover la movilidad y la ciudadanía activa de todos los jóvenes europeos de hasta 30 años".

En concreto, el año pasado se contabilizaron 3.073.111 personas titulares del Carné Joven en España, por las 2.296.389 del año anterior. Este Carné permite a la juventud tener acceso a descuentos, ventajas, beneficios y servicios en movilidad, ocio, transporte, cultura, formación y emprendimiento.

Desde el 2025, gracias a un acuerdo impulsado por el propio Injuve, las personas de hasta 30 años titulares del Carné Joven Europeo pueden beneficiarse de descuentos que oscilan entre el 10% y el 40% en el aprendizaje de varios idiomas en 7 institutos de idiomas.

Para el ejercicio 2026, la estimación del Instituto de la Juventud (Injuve), representante de España en la asociación, se sitúa en los 3.144.039 de carnés en circulación. En base a estas cifras y los estatutos y el reglamento interno de la EYCA, el Injuve será el organismo encargado de satisfacer su correspondiente cuota de pertenencia: los 50.000 euros aprobados hoy en Consejo de Ministros.