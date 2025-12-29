'¿Hablas en casa de cómo ahorrar?', el videotutorial de FAD sobre educación financiera para jóvenes

Videotutorial de Fad y BBVA sobre la educación financiera para jóvenes. - FAD/BBVA

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fad Juventud y BBVA han presentado el videotutorial '¿Hablas en casa de cómo ahorrar?', dentro del proyecto 'Educación Conectada'. Según el informe PISA, uno de cada cinco estudiantes en España no alcanza un nivel básico de educación financiera y el 17% tiene dificultades graves para comprender conceptos económicos elementales.

Los adolescentes crecen en un entorno donde gastar --y endeudarse-- es más fácil que nunca, según se desprende del videotutorial, según el cual son habituales las suscripciones que se acumulan, micropagos en videojuegos, falsas promesas de dinero rápido o inversiones milagrosas en criptomonedas.

Ante esta situación, la educación financiera "es esencial para desenvolverse con autonomía en la vida adulta, especialmente en un contexto digital donde el acceso a la información es inmediato y constante".

Así, con el objetivo de acompañar a las familias en este aprendizaje, el nuevo tutoral ofrece recursos prácticos y ejemplos cotidianos para facilitar conversaciones en casa sobre el valor del dinero, el ahorro y la planificación de los gastos.

A través de situaciones reconocibles --como las suscripciones digitales, los micropagos en videojuegos o los contenidos financieros que circulan en redes sociales-- el videotutorial invita a reflexionar sobre cómo se toman las decisiones económicas y cómo desarrollar un criterio propio.

El enfoque es pedagógico, orientado a formar hábitos financieros saludables, fomentar la autonomía progresiva y reforzar la capacidad de pensar antes de gastar en un entorno que invita a la inmediatez.

El videotutorial resume cinco ideas esenciales para trabajar la educación financiera en el día a día familiar como son el hablar de dinero sin miedo; desmontar el mito del dinero fácil, entender la lietra pequeña soibre intereses, las deudas o los pagos aplazados, controlar el gasto digital o romper mitos y celebrar el ahorro.