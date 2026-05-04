Inclusión concede un préstamo de 2 millones a Fundación Valentia para crear empleo y dos centros para jóvenes autistas

La presidenta de Cofides, Ángela Pérez, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, y la directora gerente de Fundación Valentia, Sara Comenge, tras la firma del acuerdo. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Impacto Social (FIS), gestionado por Cofides y adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha formalizado un préstamo de 2 millones de euros a Fundación Valentia para reforzar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro del autismo en la provincia de Huesca. La fundación llevará a cabo además la construcción de un centro de día y de una residencia en Monzón destinada a jóvenes con autismo y otros trastornos del desarrollo.

Asimismo, según ha informado Inclusión, Fundación Valentia pondrá en marcha una nueva línea de negocio vinculada al Centro Especial de Empleo (CEE) de la fundación en Huesca. La operación beneficiará de forma directa a 50 personas entre los jóvenes que accederán a los recursos residenciales y de atención diurna y las personas que obtendrán un empleo a través del CEE.

"Fundación Valentia es un referente en apoyos especializados a personas con discapacidad intelectual y trastornos del espectro del autismo", ha afirmado la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, tras la firma del acuerdo, al tiempo que ha afirmado que con la inversión del FIS "podrá reforzar el modelo, ampliando las plazas residenciales y potenciando el acceso al empleo".

Por su parte, la directora gerente de Fundación Valentia, Sara Comenge Zarroza, ha afirmado que desde la fundación quieren "cambiar el sector, dignificando la labor del cuidador con una mejor preparación y retribución, para que la profesión de cuidar se equipare de verdad a otras igualmente esenciales e imprescindibles".

También ha intervenido la presidenta de la Cofides, Ángela Pérez, quien ha señalado que la operación "refuerza la inclusión social y laboral de personas con autismo y otros trastornos del desarrollo en entornos rurales, donde el acceso a este tipo de servicios es aún más necesario. Además, el apoyo del FIS también se propone contribuir al fortalecimiento de las entidades sociales, impulsando modelos de gestión sólidos, alineados con los mejores estándares, y promoviendo la profesionalización de los equipos de atención", ha expresado.

En la misma reunión celebrada este lunes, el Comité Interministerial del FIS, integrado por representantes de seis ministerios, ha aprobado además un préstamo de 1,2 millones de euros a la compañía tecnológica Irisbond para financiar la fabricación de dispositivos de seguimiento ocular (eye-tracking) que facilitan la comunicación de personas con discapacidad.

Según ha informado Inclusión, la empresa trabaja desde hace más de una década en el mercado de tecnología asistiva y sus dispositivos están dirigidos principalmente a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y parálisis cerebral.

El FIS ha aprobado más de 25 operaciones desde su puesta en marcha en diciembre de 2024, por un valor superior a los 290 millones de euros. El fondo fue creado por el Gobierno a través de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con recursos del instrumento NextGenerationEU, y está dotado con 400 millones de euros para apoyar proyectos de inversión con impacto social y medioambiental positivo y medible.