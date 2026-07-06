Inclusión financiará con 3 millones un centro para menores y un canal digital para acompañar a mayores

Personas mayores en un aula. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Impacto Social (FIS) ha concedido un préstamo de 3 millones de euros a Suara Cooperativa, entidad sin ánimo de lucro del tercer sector, para el desarrollo de un Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) en Barcelona y la expansión de Casal TV, una plataforma digital de acompañamiento para personas mayores.

Este instrumento financiero público, gestionado por Cofides, está adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La financiación se destinará, por un lado, a apoyar la reforma de una planta de un edificio adquirido por Suara para su conversión en un CRAE. Este nuevo centro contará con capacidad para atender a 20 niños y adolescentes bajo medidas de protección. Su modelo de atención combinará acompañamiento emocional, intervención familiar y seguimiento proactivo con el objetivo de proporcionar un entorno estable y seguro a menores en situación de especial vulnerabilidad.

La inversión del FIS se destinará a la ampliación del alcance de Casal TV, un servicio digital de acompañamiento para personas mayores que utiliza la televisión como canal principal para fomentar la socialización y combatir los efectos negativos derivados del aislamiento y el sedentarismo.

En la actualidad, el proyecto se encuentra operativo en siete ayuntamientos de Cataluña y tiene como objetivo expandirse a más municipios y a otras regiones de España, alcanzando a un mayor número de personas en riesgo de soledad no deseada. En esta fase inicial cuenta con 60 usuarios y se espera que su número crezca de forma considerable gracias a la inversión realizada por el Fondo de Impacto Social.

La operación se completa con una asistencia técnica de 50.000 euros para reforzar la capacitación, mediante formación, de los equipos implicados en el desarrollo de Casal TV.

Tras formalizar el acuerdo de financiación Elena Rodríguez, secretaria general de Inclusión, ha subrayado que "esta operación conecta con una prioridad central de las políticas de inclusión: garantizar que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida con apoyos adecuados en cada etapa.

Con esta inversión, el FIS contribuye a escalar proyectos que combinan tecnología, acompañamiento profesional y atención personalizada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

La presidenta y consejera delegada de Cofides, Ángela Pérez, ha destacado que "esta operación Cofides refuerza el papel del FIS como instrumento que moviliza recursos hacia proyectos que combinan sostenibilidad financiera e impacto medible en la vida de las personas".

Asimismo, ha señalado que "con esta financiación, Cofides acompaña a una entidad de referencia en la economía social y que aporta soluciones innovadoras a retos relevantes como la soledad no deseada, el envejecimiento de la población y la atención a menores en situación de vulnerabilidad".