El Injuve y el SEPE firman un acuerdo para impulsar la investigación sobre los jóvenes en el empleo y la formación

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Juventud (Injuve) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) han firmado un Protocolo General de Actuación para reforzar el trabajo conjunto de ambos organismos en el análisis, el estudio y la difusión de la situación de los jóvenes en el empleo, la ocupación y la formación.

Según ha informado este martes el Injuve, el acuerdo ha sido suscrito por su directora general, Margarita Guerrero, y por el director general de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez.

En concreto, el instituto ha detallado que la colaboración se llevará a cabo a través del Observatorio de Juventud del Injuve y el Proyecto Hipatia, vinculado al Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, cuyo objetivo principal es investigar y analizar la realidad laboral y ocupacional en España.

La directora general del organismo ha señalado que "es responsabilidad de los poderes públicos el análisis de las realidades juveniles emergentes que permitan diseñar políticas públicas que mejoren la igualdad de oportunidades para todos y todas".

De este modo, el Injuve ha manifestado su voluntad de promover la difusión de los estudios y los datos proporcionados por el Proyecto Hipatia del SEPE haciendo que la información llegue a la juventud y a los sectores interesados y de suministrar datos detallados sobre estudios e investigaciones en materia de ocupación y empleo de producción propia, con el fin de enriquecer los análisis y publicaciones de Hipatia.

Por su parte, el SEPE se ha comprometido a proveer al Injuve de la información estadística del Sistema Integrado de los Servicios Públicos de Empleo (SISPE) desglosada por tramos de edad y sexo para su "correcta" utilización en estudios y publicaciones e involucrarlo en la red de expertos de empleo creada dentro del mencionado Proyecto Hipatia, "promoviendo así el intercambio de ideas, conocimientos y buenas prácticas".