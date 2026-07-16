Los jóvenes apuestan por la democracia pero la falta de vivienda y la desinformación minan su confianza, según CJE

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MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La democracia sigue siendo, para las personas jóvenes, el mejor sistema posible y un ideal deseable pero la crisis de la vivienda, la falta de perspectivas de futuro y el auge de la desinformación están deteriorando su confianza en el funcionamiento del actual sistema político y sus instituciones, según un informe del Consejo de la Juventud de España y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad.

El estudio, titulado 'Entre el cuestionamiento y el cambio: Discursos de la juventud sobre la democracia en España' y presentado este jueves en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, forma parte del proyecto 'DemocraZia con Z', impulsado para reforzar la participación política y social de la juventud.

La investigación, realizada en el primer semestre de 2026 y coordinada por DÁTIL, ha incluido 11 grupos de discusión, 6 entrevistas con jóvenes de diferentes posiciones sociales, clases sociales, género, origen, racialización, territorios, identificaciones ideológicas y edades, entre 16 y 29 años.

El informe expone que la juventud percibe que las instituciones no están dando respuesta a sus principales problemas y destaca que las personas jóvenes se sienten incapaces de influir para mejorar el funcionamiento de la democracia, según ha informado el INJUVE en un comunicado.

Además, pese a reconocer la existencia de mecanismos formales de democracia como la libertad de expresión, la alternancia política o el voto, señala que la juventud es crítica con el sistema actual, al que no considera plenamente democrático en la práctica por la sensación de falta de rendición de cuentas por parte de políticos y partidos así como por su incapacidad de representar a la ciudadanía, defender sus intereses y responder a sus demandas.

Si bien, indica que mantiene una valoración positiva de los derechos y libertades que garantiza la democracia, especialmente del voto, que consideran un deber ciudadano y una herramienta imprescindible para preservar el horizonte democrático y evitar una regresión política.

Para la comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán, este informe demuestra que "el descontento de la juventud frente al actual sistema democrático no es algo exclusivo de la población más joven, sino que se recoge también en otras franjas de edad, como la de personas de 35 a 44 años, y, sobre todo, no conlleva la impugnación del sistema, sino, en la mayoría de los casos, un deseo de hacerlo más participativo, más abierto, más operativo, más democrático 'de facto'".

En todo caso, los impulsores del estudio destacan que los jóvenes no cuestionan la democracia como modelo político ni existe un consenso para sustituirla por otro sistema. Si bien, apuntan que emergen diferentes posiciones, que van desde las demandas de regeneración democrática hasta formas de participación más directa.

"La democracia no se experimenta únicamente el día de las elecciones, se experimenta también cuando una persona puede emanciparse, acceder a un empleo digno, desarrollar un proyecto vital o confiar en que el esfuerzo tendrá una recompensa razonable", ha afirmado la vicepresidenta del Consejo de la Juventud de España, Pilar Blasco.

El documento también incluye un decálogo de medidas entre las que destacan: soluciones habitacionales para las personas más vulnerables y para quienes no disponen en el patrimonio familiar de vivienda en propiedad; alquiler asequible a través de regulación, limitación y reducción de precios y rebaja hasta los 18 años de la edad mínima para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Asimismo, propone crear mecanismos que permitan supervisar los discursos de odio en redes sociales, la desinformación y las noticias falsas, e incorporar a menores de 30 años en la toma de decisiones y elaboración de políticas públicas que aborden las problemáticas de este grupo de edad.