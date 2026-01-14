Juventud aboga por "un urbanismo con perspectiva de infancia y adolescencia" para promover prácticas deportivas

El secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, durante la presentación de la 'Guía práctica: Actividades físicas y deportivas para las adolescentes'. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha reivindicado este miércoles la necesidad de que los planteamientos urbanísticos de ciudades y pueblos tengan "una perspectiva de infancia y adolescencia", de modo que se promueva "su participación en los espacios físicos, así como la práctica deportiva y un ocio saludable".

Así lo ha pedido durante la presentación de la 'Guía práctica: Actividades físicas y deportivas para las adolescentes', un documento que ofrece propuestas concretas para mejorar las oportunidades de práctica físico-deportiva de los chicos y chicas en España.

Pérez ha recordado que el Ministerio de Juventud e Infancia está ultimando la Ley de Juventud, que es fruto de un proceso participativo con cientos de organizaciones juveniles. "Nos hemos dado cuenta en este proceso que a la juventud nunca se la había escuchado", ha señalado.

El acto ha contado con la participación de responsables del Ministerio de Juventud e Infancia, del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Del mismo modo, han asistido representantes del Consejo Superior de Deportes (CSD) y del Instituto de las Mujeres, según ha informado el Ministerio en un comunicado.