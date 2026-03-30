Juventud e Infancia reforzará el acogimiento familiar como medida de protección a menores con una nueva norma

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene durante la presentación del ‘Buzón de las personas becarias’, en el Ministerio de Juventud e Infancia, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha sacado este lunes a consulta pública previa el proceso para aprobar una nueva norma destinada a reforzar el acogimiento familiar como principal medida de protección de niños y adolescentes en situación de desamparo.

El texto recoge que el acogimiento familiar ha disminuido desde el año 2020 hasta el año 2023, pasando de un 53% a un 51%. Además, según el boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia y la adolescencia número 26, de 2023, 1.200 niños de 0 a 6 años se encuentran en acogimiento residencial, siendo contrario a lo previsto en la legislación vigente.

Ante esta situación, el departamento que dirige Sira Rego considera necesario aprobar un proyecto normativo "que fomente y refuerce el acogimiento familiar, así como extender de la cultura del acogimiento familiar en la sociedad y atraer nuevas familias de acogida".

Del mismo modo, el texto contempla expresamente "la necesidad de poner en marcha mecanismos y procedimientos que prioricen la transición de niños y niñas de 0 a 6 años en el sistema de protección hacia acogimientos familiares".

Con esta norma, el Ministerio pretende dar cumplimiento también a la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, de modo que se agrupen y potencien "las medidas relacionadas con el derecho de la infancia y la adolescencia a crecer en un entorno familiar, donde se den las condiciones adecuadas para su bienestar y desarrollo pleno". En este sentido, según recoge la consulta pública, "resulta necesario abordar el acogimiento familiar desde una perspectiva de derechos de la infancia e integral".

Como parte de la consulta pública previa, se plantea definir el instrumento normativo más adecuado para regular esta figura, atendiendo al principio del interés superior del menor y garantizando la protección integral de la infancia y la adolescencia. "A la vista de los datos expuestos se estima que no proceder a su regulación constituiría una vulneración de los derechos de la infancia", concluye.