Juventud e Infancia traslada a Meta su "preocupación" por el impacto de los "patrones adictivos" en los niños

Reunión del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez,con la jefa de Seguridad Global de Meta, Antigona Davis. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha mantenido una reunión este martes con la jefa de Seguridad Global de Meta, Antigona Davis, para trasladar la "preocupación" de su departamento "por el impacto de los algoritmos y los patrones adictivos en la salud mental de niñas, niños y adolescentes, así como por el uso de sus datos con fines comerciales", según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado.

Durante el encuentro, que se ha producido apenas unos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase una investigación contra Meta por la supuesta violación de la privacidad de millones de usuarios, Rubén Pérez ha subrayado que la protección de la infancia en redes sociales "no puede depender de la autorregulación".

En esta línea, ha señalado que "las plataformas deben asumir responsabilidades claras para garantizar entornos digitales seguros, especialmente ante prácticas que generan adicción o vulneran la privacidad de las personas menores de edad".

El secretario de Estado ha recordado que el Ministerio trabaja en nuevas medidas a través de la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que se tramita actualmente en el Congreso, y de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros, cuyo objetivo es asegurar que los derechos de la infancia son respetados también en el ámbito digital.