Juventud y Political Watch lanzan una herramienta de IA para mejorar la rendición de cuentas en procesos participativos

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia y Political Watch han presentado este miércoles una herramienta informática, que emplea la Inteligencia Artificial (IA), para mejorar la rendición de cuentas en los procesos de participación ciudadana.

Según ha explicado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado, la herramienta analiza las aportaciones de la ciudadanía en proyectos participativos y las vincula a los artículos de textos normativos pertinentes, con el propósito de mejorar la eficacia de los procesos, reforzar la legitimidad de las leyes resultantes y evidenciar el valor de la inteligencia colectiva.

Durante la presentación, la ministra de Juventud e Infancia ha señalado que, "para activar la participación de la juventud en las políticas públicas, no basta con una invitación, sino que las administraciones deben cambiar su lenguaje, facilitar el acceso a la información y abrir espacios antes de que todo esté decidido".

En el acto, que ha tenido lugar en el marco de la semana de la Administración Abierta, Rego ha subrayado que "la participación no es cómoda, sino que desordena, incorpora a los debates preguntas que no estaban previstas y reordena las prioridades". Por ello, ha indicado que "las personas jóvenes no necesitan que las instituciones hablen en su nombre, necesitan instituciones que sepan escuchar y que estén dispuestas a cambiar a partir de lo que escuchan".

"Las juventudes no están esperando permiso para participar, ya lo hacen. La cuestión es si las instituciones vamos a seguir pidiéndoles que se adapten a nuestras formas o si vamos a atrevernos a cambiar nuestras formas para estar a la altura de lo que ya están planteando", ha subrayado.