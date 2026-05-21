Más de 100 entidades juveniles presentan al Gobierno medidas sobre educación inclusiva, violencias digitales o empleo

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la jornada 'Diálogo Joven' - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 entidades juveniles han presentado este jueves al Gobierno 80 medidas que consideran "imprescindibles" en materia de juventud sobre temas como educación inclusiva, violencias digitales o empleo.

Así, representantes de organizaciones juveniles y de 14 ministerios del Gobierno se han encontrado en la jornada 'Diálogo Joven' para debatir acerca de los principales retos de los jóvenes y de las medidas que se han de impulsar desde el Ejecutivo.

En el encuentro, más de 100 entidades juveniles (entre ellas, los delegados de los 47 grupos de la sociedad civil que han participado en el proceso y las más de 60 que forman parte del Consejo de la Juventud de España), se han dividido en ocho mesas de trabajo sectoriales con el objetivo de generar debate y propuestas para la elaboración del Segundo Plan de acción de la Estrategia de Juventud 2030 (EJ2030).

Los ejes de trabajo, según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia, han sido los siguientes: Educación inclusiva, Empleo digno, Salud integral, Emancipación, Igualdad y violencias digitales, Transición ecosocial justa y Colectivos en riesgo de exclusión y lucha contra el odio.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante la inauguración de la jornada, ha celebrado este espacio de debate y propuestas y ha asegurado que "la participación es una condición de legitimidad de las políticas públicas".

En esta línea, Rego ha señalado que "durante demasiado tiempo las personas jóvenes han sido tratadas como destinatarias de decisiones tomadas por otros, como si la política de juventud consistiera en diseñar respuestas desde arriba para después pedir validación al final del proceso".

A su juicio, tanto este proceso participativo como la jornada celebrada este jueves, son "una demostración de que se puede pasar de la consulta a la corresponsabilidad y de la participación como trámite a la participación como poder democrático".

La jornada de Diálogo Joven forma parte de la gobernanza joven que impulsa el Ministerio de Juventud e Infancia para garantizar que los jóvenes participan del diseño de las políticas públicas de la Administración General del Estado, cuyo fin último es que se construyen políticas útiles para mejorar la vida de las personas jóvenes de nuestro país.