Más de 20.000 menores y jóvenes migrantes solos entre 16 y 23 años tiene residencia en España, más del doble que en 2021

Centro de Primera Acogida de menores en el distrito de Hortaleza de Madrid.

MADRID, 7 Ene.

El número de menores no acompañados o jóvenes extutelados, de entre 16 y 23 años, con autorización de residencia en vigor, alcanza hasta septiembre de 2025 las 20.116 personas, lo que supone un 155,3% más que en junio de 2021, cuando había 7.878, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, las cifras consultadas por Europa Press revelan que, a 30 de junio de 2021, el número de menores no acompañados o jóvenes extutelados, de entre 16 y 23 años, con autorización de residencia en vigor era de 7.878. Más de cuatro años después, a 30 de septiembre de 2025, esta cifra asciende a 20.116 personas, lo que implica un crecimiento absoluto de 12.238 personas y una variación del 155,3%. En el último año la variación ha sido del 19,4% y en el último trimestre, del 0,2%.

En cuanto a la distribución por sexo, según el departamento que dirige Elma Saiz, el porcentaje de mujeres es del 6%. En términos de nacionalidad, en 2021 las personas de nacionalidad marroquí representaban el 76% del total, mientras que a 30 de septiembre de 2025 esta proporción ha descendido al 54%.

Los principales países de nacionalidad varían según el sexo: para los hombres son Marruecos (10.353; 55%), Gambia (2.524; 13%), Argelia (1.995; 11%) y Senegal (1.634; 9%); mientras que para las mujeres son Marruecos (568; 44%), Colombia (92; 7%), Argelia (68; 5%) y Senegal (56; 4%).

A 30 de junio de 2021, del total de menores no acompañados o jóvenes extutelados de 16 a 23 años con autorización de residencia en vigor, el 27% (2.158) pertenecía a la franja de edad de 16 y 17 años. Sin embargo, a 30 de septiembre de 2025 el 17% (3.510 personas) pertenecía a esa franja.

En ese periodo de más de cuatro años el número de personas de 16 y 17 años ha aumentado un 62,7%, mientras que el crecimiento en el grupo de edad de 18 a 23 años ha sido de 190,3%, puesto que se ha pasado de 5.720 a 30 de junio de 2021 a 16.606 a 30 de septiembre de 2025.

Por otro lado, el Observatorio informa de que en septiembre de 2025 casi la totalidad de los menores no acompañados de 16 y 17 años (97%; 3.412) ya disponían de una autorización temporal que les habilitaba a residir y trabajar y el 3% (98) tenían una autorización temporal no lucrativa o de larga duración en vigor. Además, asegura que en esta fecha no había ninguna persona con una autorización con el motivo excepción a la autorización de trabajo.

En junio de 2021, el 91% (1.964) de los menores no acompañados en edad de trabajar (16 y 17 años) tenían una autorización temporal de residencia no lucrativa o de larga duración que les permitía trabajar, según la Instrucción 1/202011. Sin embargo, el Observatorio reconoce que, en la práctica, la integración laboral de estas personas era "compleja" por no reconocerse expresamente en su tarjeta de residencia este derecho.

"Las personas que querían trabajar necesitaban un informe de propuesta de la entidad de protección y se les solicitaba una nueva autorización de residencia y trabajo con motivo 'Residencia temporal. Excepción a la autorización de trabajo' (9%, 194)", apunta.

3.259 DE 18 Y 19 AÑOS CON RESIDENCIA EN VIGOR

Igualmente, a 30 de junio de 2021 constaban 3.259 personas de 18 y 19 años con una autorización de residencia en vigor como menor. A 30 de septiembre de 2025 esa cifra asciende a 5.874. Suponen 2.615 personas más (80,2% más) que hace cuatro años.

También revela que en 2025 tenían una autorización de residencia y trabajo en vigor como joven extutelado por renovación de su autorización como menor 6.593 personas de 18 a 23 años, que representan el 40% del total de jóvenes extutelados de esa edad con autorización. En 2021, un total de 1.471 jóvenes extutelados de 18 a 23 años poseían una autorización de residencia y trabajo en vigor (por motivos de cuenta ajena o propia); estos suponían el 26% del total de jóvenes extutelados de esa edad con autorización.

Desde el Ministerio recuerdan que existen dos tipos de permiso para los jóvenes extutelados que tienen autorización como menor: la renovación y la modificación. Las autorizaciones concedidas por primera vez por el nuevo motivo 'Joven extutelado, que tiene autorización como menor', tras renovar su autorización de menor, se clasifican dentro del tipo modificación ya que, para obtenerla, previamente se tiene que estar en posesión de una autorización de residencia como persona menor extranjera no acompañada. El tiempo de vigencia de esta autorización es de dos años, renovable por periodos de dos años si se mantienen los requisitos. A 30 de septiembre de 2025, el 31% (2.014) de las personas con este motivo de concesión ya habían renovado su autorización.

Respecto al tiempo de vigencia, la duración de las autorizaciones con motivo 'Joven extutelado, que no tiene autorización como menor' es de dos años, renovable por periodos de dos años si se mantienen los requisitos. A 30 de septiembre de 2025, el 53% (1.956) de las personas con una autorización concedida por este motivo la tenían de tipo prórroga y el 44% (1.609) de tipo inicial.

A 30 de junio de 2021, figuraban 2.110 de estas personas con al menos un día de alta laboral en la Seguridad Social en dicho mes (el 27%). A 30 de septiembre de 2025, la cifra es de 12.559, el 62%. Este porcentaje de afiliación es aún mayor entre las personas jóvenes de 18 a 23 años extuteladas, pasando del 34% en junio de 2021 al 72% en septiembre de 2025. Entre los menores no acompañados de 16 y 17 años pasa del 6% al 18%

Las principales actividades económicas en las que trabajan las personas de este colectivo son la hostelería (30%) y las actividades administrativas y servicios auxiliares (15%). Sin embargo, hay diferencias según los grupos de edad. Mientras la mitad de las personas de 16 y 17 años trabajan en hostelería, los jóvenes que han salido del sistema de tutela están más repartidos por sectores: el 29% trabaja en hostelería, el 15% en actividades administrativas y servicios auxiliares y el 12% en construcción.