Más de 2,7 millones de niños y adolescentes afrontan "la vuelta al cole más cara de la historia" según Aldeas Infantiles

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 2,7 millones a los niños y adolescentes afrontan "la vuelta al cole más cara de la historia", según Aldeas Infantiles SOS, que ha detallado que ayudará a 4.562 niños, niñas y adolescentes y a 1.680 familias en situación de vulnerabilidad con el fin de que reciban el acompañamiento y las herramientas que necesitan para hacer frente al curso escolar en igualdad de condiciones.

Según ha señalado la ONG de infancia en un comunicado, la vuelta a las aulas este año llega marcada por un gasto medio por estudiante de "más de 422 euros, una cifra que aumenta un 1,59% con respecto al año anterior, batiendo un nuevo récord", una subida que atribuye al encarecimiento de los libros de texto y de los uniformes, así como al auge de nuevos formatos como libros digitales o licencias mixtas.

Esta realidad, según advierte, "compromete gravemente" el derecho a recibir una educación de calidad de los más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en España.

"Para ellos y para sus familias, la 'vuelta al cole' conlleva dificultades que no solo se reducen al gasto de los libros, los uniformes o el material escolar. A ello pueden sumarse la falta de conectividad y acceso a dispositivos digitales, limitaciones de recursos y capacidades para apoyar el aprendizaje en casa, problemas para conciliar la vida familiar y laboral, e incluso falta de cobertura de necesidades básicas como la alimentación", avisa Aldeas Infantiles SOS.

La ONG apunta que, en muchas ocasiones, estos niños y niñas no pueden acceder a actividades extraescolares, deportivas, culturales o sociales, lo que les sitúa en una posición de desventaja. Además, señala que, por lo general, obtienen resultados más bajos en sus estudios, presentan mayores tasas de absentismo y de abandono escolar temprano y tienen una probabilidad más alta de repetir curso.

En este contexto, la organización prepara estos días la vuelta a las aulas de 4.284 niños, niñas y adolescentes y brinda apoyo a 1.438 familias desde sus 32 Centros de Día ubicados en Cataluña (4), Galicia (4), Madrid (3), Andalucía (6), Castilla-La Mancha (1), Aragón (4), Canarias (7), Valencia (1), Asturias (1) y Baleares (1).

Además de proporcionar libros, ropa y material escolar, Aldeas Infantiles SOS también suministra, en las situaciones más críticas, alimentos, ya sea de forma directa, mediante ayudas económicas o a través de comedores disponibles en varios de sus Centros de Día, así como artículos de primera necesidad. Asimismo, pone el foco en la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

Igualmente, a lo largo del año, Aldeas Infantiles SOS brinda en sus centros de día refuerzo académico, acceso a dispositivos digitales, meriendas, talleres educativos, actividades lúdicas, deportivas y salidas culturales. Por las mañanas, el esfuerzo se dirige hacia las familias, fortaleciendo sus habilidades parentales y ofreciendo formación en áreas como la alfabetización digital y la búsqueda de empleo.

Para llevar a cabo esta labor, Aldeas cuenta con equipos multidisciplinares formados por profesionales de la educación, del trabajo social, de la psicología y de la pedagogía que trabajan con la ayuda de personal voluntario y en colaboración con centros educativos, terapeutas y Servicios Sociales.

Asimismo, la ONG tiene cinco Centros de Educación Infantil situados en Cuenca, Granada, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza, desde los que atiende a 278 niños y niñas de 0 a 3 años y ofrece apoyo a 242 familias.

En ellos comparten espacio niños y niñas de familias que necesitan conciliar su vida laboral y familiar con otros derivados por los Servicios Sociales por encontrarse en situación de vulnerabilidad.