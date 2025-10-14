Más de 35.000 firmas piden sanciones más severas en la Ley del Menor: "El asesino de mi hijo tenía 17 años"

Silvia Guerrero junto a su hijo, asesinado por un joven de 17 años el pasado 21 de agosto de 2025. - CHANGE.ORG

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una madre cuyo hijo de 18 años fue presuntamente asesinado el pasado mes de agosto por un menor de 17 años ha recogido más de 35.000 firmas a través de la plataforma ciudadana Change.org para pedir una revisión urgente de la Ley del Menor y que incluya sanciones más severas.

"El pasado 21 de agosto de 2025 nuestra vida cambió por completo. Nuestro hijo de 18 años fue asesinado por un menor de 17 años, dejando un vacío y un dolor inexplicable en nuestras vidas. Desde ese trágico día, hemos enfrentado no solo la pérdida de nuestro hijo, sino también la indignante posibilidad de que el autor de este acto sea juzgado como menor", narra Silvia Guerrero en su petición.

La impulsora de la recogida de firmas asegura que la ley del menor, "tal como está actualmente, no refleja la gravedad de ciertos delitos cometidos por menores que actúan con una madurez aterradora", por lo que cree que es "necesario reevaluar y enmendar" la norma "para que contemple sanciones más severas para los delitos mayores".

A juicio de esta madre, es incomprensible "que actos tan atroces, como el uso de armas blancas o las violaciones, no sean considerados con la seriedad que merecen debido a la edad del ofensor".

Además, ha asegurado que "cada vez son más las familias que se ven devastadas por crímenes cometidos por menores que saben que las leyes actuales no les impondrán penas adecuadas" y ha advertido de que "la falta de sanciones severas podría incentivar el comportamiento delictivo entre los jóvenes".