El matrimonio forzado, el temor que millones de niñas plasman al año en sus dibujos

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización Entreculturas ha reclamado a Naciones Unidas las proclamación de un Día Internacional para la erradicación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzoso, una lacra que afecta cada año a 12 millones de niñas en el mundo que son obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años.

La ONG ha constatado a través de su programa 'Luz de las ñiñas' la angustia con la que las menores viven tener que casarse siendo solo unas niñas y en sus sesiones de acompañamiento cientos de ellas de países como Sudán del Sur, Nicaragua o Guatemala dibujaron lo que "han vivido o temen vivir".

"Hay cosas que ninguna niña debería tener que dibujar", denuncia Entreculturas. Las niñas que participan en 'La Luz de las Niñas' suelen expresarse a través del arte en las sesiones de acompañamiento psicológico. En muchos de esos espacios, los equipos locales se encontraron con algo inesperado "dibujos de bodas forzadas, novios adultos, embarazos precoces o abandono escolar". "Las niñas nos sorprendieron con la fuerza de lo que contaban a través de sus dibujos", ha explicado Laura Lora, técnica del proyecto.

En la actualidad, más de 640 millones de mujeres fueron casadas siendo niñas y Entreculturas considera que, a pesar de ciertos avances, el progreso es insuficiente. "Al ritmo actual, serían necesarios 300 años para eliminar esta práctica cuyas consecuencias son devastadoras: abandono escolar, embarazos precoces, mayor exposición a violencia sexual y física, y perpetuación del ciclo de pobreza", lamenta.

Desde 2012, el programa 'La Luz de las Niñas', impulsado por Entreculturas junto a Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, ha acompañado a más de 70.000 niñas en 20 países, garantizando su derecho a la educación, a una vida libre de violencia y a decidir sobre su futuro.