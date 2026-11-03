Meta y Fad Juventud presentan un test interactivo para ayudar a las familias a acompañar mejor a sus hijos en la red

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Meta y Fad Juventud han lanzado un test interactivo que invita a madres y padres a reflexionar sobre su forma de acompañar a sus hijos adolescentes en el entorno digital y una guía con 15 recomendaciones prácticas, entre hablar antes de que aparezcan los problemas, revisar juntos la privacidad o predicar con el ejemplo.

Según ha informado la plataforma, la iniciativa se enmarca es su programa conjunto 'Familias Digitales', una iniciativa que desde 2024 busca ofrecer a las familias herramientas y recursos prácticos que les ayuden a hablar con sus hijos adolescentes sobre el uso de la tecnología.

De este modo, el test interactivo se estructura en cinco áreas (oportunidades, comunicación, seguridad, regulación y autonomía) para identificar si el estilo de acompañamiento por parte de las familias tiende a ser más 'Facilitador' o 'Protector', midiendo además su nivel de 'Mentoría'.

Meta ha indicado que entre las cerca de 400 familias que han participado en el test, el perfil más frecuente es el de 'Protector con Alta Mentoría', seguido de 'Protector con Mentoría Media', caracterizados por combinar normas y límites con diálogo y confianza.

La coordinadora de Ciudadanía Digital en Fad Juventud, María Zabala, ha afirmado que "no hace falta esperar" a que los niños estén en alguna red social, "ni esperar a que surja algún problema con el móvil o las redes, para tener conversaciones importantes sobre cómo aprovechar los aspectos positivos", al tiempo que se les prepara para enfrentarse a los retos que puedan surgir.

"Este test es un recurso cercano y sencillo para generar reflexión entre padres y madres y animar a abrir conversaciones en casa con los y las adolescentes", ha indicado.

La responsable de Asuntos Públicos de Meta para España y Portugal, Hélène Verbrugghe, ha apuntado que en Meta creen que "la seguridad de los adolescentes es una responsabilidad compartida". "Las Cuentas de Adolescente de Instagram incorporan por defecto protecciones de tiempo, contenido y contactos adaptadas a su edad, pero sabemos que la tecnología por sí sola no es suficiente", ha asegurado.

"Por eso, junto a Fad Juventud, seguimos impulsando Familias Digitales para ofrecer a las familias herramientas y recursos prácticos que les ayuden a acompañar a sus hijos desde el diálogo y la confianza", ha manifestado.