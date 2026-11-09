Arquitectos avisan: No solo se necesitan más viviendas sino otro tipo de viviendas

Archivo - Escaleras de un edificio en Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) ha presentado la publicación 'Cuchara. Geranio. Palique. Espacios para nuevas maneras de habitar. Nuevos significados', que aborda el desafío del acceso a la vivienda mediante una resignificación de sus espacios para adaptarlos a los ciclos vitales y a las necesidades de cuidado de la sociedad actual.

Desarrollada a lo largo de los años 2025 y 2026, la publicación plantea dejar de conceptuar la vivienda como un mero objeto físico estático. En su lugar, propone entenderla como un soporte dinámico para la vida cotidiana, los cuidados, la comunidad, la autonomía y la salud integral de la población.

En este sentido, el documento busca determinar qué tipo de vida permiten las viviendas en la actualiadad. Además, sitúa la soledad no deseada como uno de los principales retos contemporáneos y reclama el diseño de espacios compartidos y de proximidad que faciliten los vínculos comunitarios sin sacrificar la intimidad.

La metodología de trabajo partió de la identificación de perfiles de identidad que reflejan los cambios demográficos y sociales en España, como el de una mujer con discapacidad, un hombre mayor que vive solo, pero es independiente y muy activo; una mujer que trabaja y vive en el mismo piso junto con su pareja y dos hijos, y otro hombre que vive en un pueblo de Soria de apenas 30 habitantes con su mujer y dos hijos adolescentes, entre otros.

De este modo, se concluyó que la tipología residencial única resulta "limitante" para realidades como jóvenes que no pueden emanciparse, personas mayores que quieren mantener su autonomía, familias monoparentales, personas migrantes, teletrabajadores, personas vulnerables o comunidades rurales, pues "tienen hábitos y necesidades distintas y una misma tipología residencial no puede responder a todas".

Además, el estudio agrupa la realidad social en tres arquetipos: personas vulnerables con necesidad de apoyo social y accesibilidad; nuevos modos de vida y trabajo como el teletrabajo o los modelos cooperativos; y los diferentes ciclos de vida y modelos familiares.

El análisis concluye que, si bien se observan avances desde 2019 hacia la regulación de soluciones como la vivienda colaborativa, la normativa autonómica sigue respondiendo mayoritariamente a modelos tradicionales. Por todo ello, el Observatorio CSCAE urge a adaptar los marcos normativos vigentes para dar cobertura legal a las nuevas fórmulas habitacionales y responder eficazmente a las necesidades reales de la ciudadanía.

La obra --dirigida por las arquitectas Matxalen Acasuso y Paz Martín Rodríguez-- representa el primer documento resultante del trabajo multidisciplinar del Task Force 'Diseñando un parque de vivienda accesible, asequible, sostenible y saludable', impulsado por el organismo a través de su Grupo de Trabajo 'Nuevas maneras de habitar'.

La elaboración del documento ha contado con la participación de expertos de unas 60 instituciones de diversos ámbitos, como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Instituto de Salud Global (ISGlobal), la Fundación ONCE, Hogar Sí, Forética, Lacol, la Fundación Repoblación, la ONG Prodiversa y REAS Euskadi.

Asimismo, en el proceso investigador han colaborado 16 alumnos del Máster Universitario en Innovación en el Hábitat (muHAB) de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), bajo la coordinación de la profesora Eva Álvarez Isidro. El equipo se complementó con aportaciones de colectivos vulnerables y especialistas en economía social.

LAS PERSONAS, EN EL CENTRO DEL DISEÑO

En la presentación del documento, la presidenta de la institución, Marta Vall-llossera, ha destacado la necesidad de cambiar el enfoque tradicional en la arquitectura residencial. Según Vall-llossera, es imprescindible "invertir la lógica" y poner en el centro las trayectorias vitales, capacidades y vulnerabilidades reales de las personas.

"Debemos comenzar por las personas, por sus trayectorias vitales, sus necesidades, sus capacidades, sus vulnerabilidades y sus expectativas, para preguntarnos después qué espacios son capaces de responder a esa realidad. En otras palabras, debemos pasar de diseñar para una idea abstracta del habitante a diseñar para atender a las necesidades de las personas", afirmó.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y coordinadora del Grupo de Trabajo de Vivienda del CSCAE, Susana Moreno Falero, ha afirmado que la iniciativa responde al compromiso de los profesionales ante la crisis habitacional y ha remarcado que la visión global de la profesión permite aportar soluciones útiles integrando planificación, construcción, conservación y rehabilitación.

Para el subdirector del Observatorio CSCAE, Sergio García-Lominchar, la diversidad de percepción espacial exige a la profesión arquitectónica un ejercicio de escucha activa con el fin de transformar esa diversidad en entornos construidos que favorezcan las relaciones personales y una vida saludable.