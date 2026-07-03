El Ministerio de Juventud y la FEMP desarrollarán iniciativas conjuntas contra la pobreza infantil

El secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, firman un protocolo para luchar contra la pobreza infantil y promover el bienestar de los menores. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Ministerio de Juventud e Infancia han suscrito este viernes un protocolo general de actuación con el propósito de promover políticas públicas dirigidas a la protección de los derechos de los niños, adolescentes y jóvenes en el ámbito local, y a combatir la pobreza infantil.

El protocolo, firmado por el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, y el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, establece un marco general de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas en materias como la prevención de la violencia contra la infancia y la adolescencia; la lucha contra la pobreza infantil; la promoción de entornos digitales seguros para menores y el desarrollo de proyectos enfocados en la formación, el empleo y la emancipación, según han explicado los firmantes en un comunicado.

Asimismo, contempla el intercambio de conocimiento y buenas prácticas; la elaboración y difusión de estudios y publicaciones; la implementación de acciones formativas dirigidas a responsables y personal técnico de las entidades locales y, en general, la mejora de las políticas públicas enfocadas en los jóvenes en el ámbito local en materia de educación inclusiva, equitativa y de calidad, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres.

La colaboración también busca promover la formación y el empleo juvenil en los municipios; implantar, desde el ámbito local, la Garantía Infantil Europea en educación, sanidad, nutrición, vivienda y gobernanza, así como desarrollar iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en sectores como educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades y acción por el clima.

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, ha recalcado que la pobreza infantil es "un problema estructural en España, arrastrado desde hace décadas, y que solo se puede combatir de manera eficaz con la voluntad y la implicación de todas las administraciones".

Por ello, ha destacado que el papel de las entidades locales y sus representantes es "fundamental porque son las administraciones más cercanas".

Asimismo, ha recordado que el departamento que lidera Sira Rego impulsó la creación de un grupo de trabajo en el Congreso para alcanzar un Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil, que esperan conseguir "a la mayor brevedad y con el mayor consenso posible".