Nuevo Futuro demanda a administraciones reducir los tiempos de espera para que los niños en protección reciban atención

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Asociación Nuevo Futuro, Miriam Poole Quintana, ha urgido a las administraciones a reducir los tiempos de espera para que los niños en protección reciban atención y acompañamiento con "mayor inmediatez".

Así lo ha puesto de manifiesto en la jornada 'Construyendo Hogares: Jornada de Buenas Prácticas', en la Fundación Ortega-Marañón, que ha contado con representantes de delegaciones de la asociación de toda España.

El objetivo del evento ha sido compartir experiencias, proyectos y estrategias de intervención con niños y jóvenes en el ámbito del sistema de protección.

El acto ha sido inaugurado por la presidenta de la entidad, Josefina Sánchez Errázuriz, quien ha subrayado que, "en estos 57 años, Nuevo Futuro ha sabido evolucionar con la sociedad sin perder su esencia".

"Fuimos pioneros en apostar por modelos de atención a la infancia más vulnerable que fueran más humanos, más familiares, más centrados en la persona. Y hoy seguimos siendo la entidad con mayor presencia en acogimiento residencial en pequeños hogares en España", ha señalado. Además, ha destacado el trabajo de los equipos educativos y técnicos.

Por su parte, la vicepresidenta, Mª José Ferrari Sánchez, ha realizado un recorrido por los orígenes de la organización con la ponencia 'Carmen Herrero y la fundación de la Asociación Nuevo Futuro' --coincidiendo con el 100 aniversario del nacimiento de ésta--. En ella, ha recordado los valores que inspiraron la creación de la entidad y que situaron a la ONG "a la vanguardia" de la atención de la infancia y juventud en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, Poole Quintana, ha expuesto los principales retos actuales a los que se enfrenta Nuevo Futuro, centrados en "crear hogares que sean cada vez más cálidos y seguros, con metodologías basadas en la crianza terapéutica y el buen trato".

En este sentido, además de la "necesidad" de reducir los intervalos de tiempo de espera de los niños y adolescentes en las propuestas de acogimiento residencial por parte de las administraciones, Poole Quintana ha recalcado el "cuidado de los equipos educativos y técnicos".

Asimismo, ha expuesto tres líneas estratégicas que marcarán el rumbo de la entidad: convertirse en un "referente en formación y sensibilización social" sobre la situación de la infancia en protección; acompañar con asesoramiento e investigación a las administraciones públicas; y situar el acogimiento residencial "como un eje vertebrador para impulsar el acogimiento familiar".

"IDEAS NUEVAS Y ENFOQUE MÁS HUMANO"

"Nuestro reto sigue siendo el mismo que hace 57 años: transformar el sistema de protección en España con ideas nuevas y un enfoque más humano, centrado en cada niño y cada niña", ha subrayado Poole Quintana.

En cuanto a las delegaciones, Guipúzcoa, Santander, Campo de Gibraltar y Sevilla han presentado distintas experiencias centradas en la creación de entornos familiares, el trabajo desde el modelo CARE --crear las condiciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes en protección puedan sanar, crecer y prosperar--, y la "importancia" del acompañamiento emocional y el "buen trato" en los hogares y centros.

Mientras, Cádiz, Alicante, Álava y Murcia han compartido sus "buenas prácticas" en los programas de emancipación, atención a jóvenes migrantes y formación de educadores. En este sentido, han destacado "la relevancia del acompañamiento en los procesos de autonomía".