Óscar Lopez celebra la propuesta de la UE para vetar las redes sociales a menores de 13 años: "Es una victoria"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha celebrado como una "victoria" la propuesta anunciada este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para vetar las redes a los menores de 13 años en toda la Unión Europea y permitirles el acceso con restricciones hasta los 15.

"Es una victoria muy importante para muchas familias y, sobre todo, también para este Gobierno. Esta mañana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que por fin Bruselas va a regular una mayoría de edad para los menores en las redes sociales", ha destacado López, desde la tribuna del Congreso, antes de intervenir en el debate sobre el Real Decreto-ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

El ministro ha recordado que en España también hay "una ley encima de la mesa", la ley de entornos digitales seguros, que se está tramitando en el Congreso y que busca prohibir el acceso de menores de 16 años a redes sociales que incluyan contenidos dañinos para la infancia y adolescencia.

López espera "que este Parlamento sepa aprovechar esta oportunidad y proteger a los niños y niñas" que, según ha advertido, "han sido víctimas de todo tipo de abusos, de acosos, de suicidios, de una verdadera pandemia de salud mental en todo el mundo" después de que las redes sociales nacieran en el año 2007 y "vivieran sin ninguna regulación".