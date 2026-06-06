'La Piedra', la campaña de Fundación Balia para concienciar sobre pobreza infantil y hacer "visible lo invisible"

Fundación Balia lanza 'La Piedra' para concienciar sobre la pobreza infantil y hacer "visible lo invisible" - FUNDACIÓN BALIA

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Balia ha lanzado 'La Piedra', una campaña de concienciación creada con motivo de su 25 aniversario para concienciar sobre la pobreza infantil y hacer "visible lo invisible".

"La pobreza infantil no siempre responde a los códigos visuales que tradicionalmente se asocian con la pobreza. Puede pasar desapercibida detrás de una aparente normalidad, aunque condicione profundamente el desarrollo educativo, emocional y social de quienes la sufren", asegura la entidad.

La Fundación explica que 'La Piedra' muestra a un niño que prepara con "ilusión y dedicación" su participación en una función escolar. Se esfuerza y vive con entusiasmo la expectativa de tener un papel importante. Sin embargo, cuando llega el momento de salir al escenario, se descubre que su papel es el de una piedra: está presente, forma parte de la escena, pero pasa desapercibido.

A través de esta metáfora, la campaña resume su mensaje principal: "La pobreza es un papel que le toca a uno de cada tres menores en España. Y es invisible para la sociedad". El objetivo es generar empatía desde la identificación, al mismo tiempo que muestra una "realidad cercana" sin recurrir a la dramatización explícita.

Con esta campaña, Fundación Balia busca provocar una "toma de conciencia". "Cuando una realidad no se ve, no se percibe como urgente; y cuando no se percibe como urgente, resulta más difícil movilizar a la sociedad para actuar, condicionando así el futuro de una generación, el progreso social y el desarrollo de un país", subraya.

En este sentido, la directora general de Fundación Balia, Beatriz Sigüenza, advierte de que la pobreza infantil condiciona la vida de miles de niños en España. "No hablamos solo de falta de recursos, sino de infancia que crece con menos red, menos apoyo y menos oportunidades para imaginar su futuro", apunta. A su juicio, para alcanzar una sociedad "más justa", hay que garantizar que los menores puedan crecer con "oportunidades reales".

Este año, Fundación Balia cumple 25 años de trayectoria cambiando la vida de más de 20.000 personas en sus sedes en Madrid, Sevilla y Guadalajara. Actualmente, acompaña a más de 3.200 menores y 1.200 familias a través de programas integrales que combinan apoyo escolar, acompañamiento emocional y desarrollo de competencias sociales y cívicas.

La entidad apoya en procesos de vida a niños y jóvenes desde los 3 a los 25 años y se marca como objetivo para 2030 alcanzar las 25.000 vidas transformadas en España.

"Celebramos 25 años Construyendo Futuro. La infancia no puede ser una prioridad estacional, sino una auténtica política de país, con inversión, prevención y comunidad. Los datos deben ir acompañados de medidas sostenidas y del refuerzo de políticas y recursos que protejan especialmente a los hogares con mayor vulnerabilidad. El progreso y el bienestar de la infancia deberían ser la base real de la justicia social", concluye Sigüenza.