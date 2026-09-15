El PP acusa al Gobierno de trasladar a menores migrantes "contra su voluntad" y Rego le reprocha "bloqueo" en acogidas

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene durante una sesión de control en el Senado, a 8 de abril de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP Miriam Bravo ha acusado al Gobierno de "vulnerar los derechos de los menores" migrantes al trasladarlos "contra su voluntad" y "alejarlos" de sus vínculos familiares, a lo que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha respondido acusando al PP de mantener un "bloqueo sistemático" a las políticas de protección de la infancia migrante y en acogidas.

"Ustedes han llegado a negarse a acoger niños en aplicación del Real Decreto de la Reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería", ha subrayado la ministra en respuesta al PP este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

Bravo ha preguntado a la ministra qué medidas ha tomado el Gobierno para la reagrupación familiar de menores con "perfiles conflictivos" y ha puesto como ejemplo el traslado de 15.000 migrantes desde Canarias "en aviones patera a macrocentros donde hacinan a personas".

"¿Dónde está la protección? ¿Por qué no atienden las valoraciones individualizadas de los profesionales que señalan que el interés superior de determinados menores es volver con sus familias o, si no es posible, con los sistemas de protección de sus países de origen?", ha planteado la senadora del PP durante en la Cámara Alta.

En su respuesta, Rego ha defendido que su departamento ha sido "el primero" en rechazar las "deportaciones masivas de niños" que, a su juicio, plantean "algunos dirigentes del Partido Popular" y ha remitido a la senadora a una carta del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid en la que, según ha explicado, se detalla "de manera pormenorizada" cuál es la situación, los procedimientos en marcha y el grado de cumplimiento.

Rego ha afirmado además que en los "dos años y medio" de coordinación con las comunidades autónomas, lo que se ha encontrado "de manera sistemática" por parte del PP es "bloqueo y negativa", y ha acusado a la formación de haber votado en contra de "órdenes del día de las conferencias sectoriales de infancia" y de haberse negado, en tres comunidades autónomas, a consignar "25.000 euros para la atención de la infancia en Ceuta".

La ministra ha acusado también al PP de mantener un discurso "racista y criminalizador de la infancia migrante no acompañada" y de defender "fórmulas racistas de devolución masiva de niños sin garantías".

Durante su turno de réplica, Bravo ha acusado al Gobierno de llamar "insolidaria" a la Comunidad de Madrid mientras "pacta con País Vasco y con Cataluña que no se trasladen inmigrantes menores", sometiéndose, a su juicio, a "un chantaje que es intolerable" para "mantenerse en el poder". La senadora ha reclamado al Ejecutivo que actúe con "urgencia" y de forma "individualizada" para retornar a los menores con sus familias. "Dejen de utilizar a los menores como arma política", ha expresado.