Rego aboga por desinstitucionalizar el sistema de acogida y fomentar el acogimiento familiar

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha abogado este viernes por "desinstitucionalizar el sistema de acogida y promocionar programas que fomenten el acogimiento familiar".

Así lo ha puesto de manifiesto durante una reunión mantenida en la sede del ministerio con el director de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería de Colombia, Nelson Javier Restrepo Arango.

En el encuentro también ha participado el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila Navarrete, con quien ambos responsables han intercambiado propuestas para afrontar los retos comunes en materia de infancia en España y Colombia.

Rego ha detallado los pasos que está desarrollando su departamento para establecer "estándares mínimos de calidad" en el sistema de acogimiento residencial, así como la propuesta de ampliar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), con el fin de "garantizar el derecho a la escucha de los niños, niñas y adolescentes".