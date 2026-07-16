Rego acusa a C.Madrid de aplicar una política "deshumanizadora" tras el desahucio de una familia en Moratalaz

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (c), preside la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el Ministerio de Política Territorial, a 16 de julio de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado este jueves a la Comunidad de Madrid de aplicar una política pública "absolutamente deshumanizadora" tras ejecutarse este miércoles en el distrito de Moratalaz el desahucio de una familia con cinco hijos, tres de ellos menores y uno de estos con discapacidad.

"No entiendo que estemos en una comunidad de Madrid con una política pública absolutamente deshumanizadora que no se hace cargo de la gente y de la gente más vulnerable. La verdad es que es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza", ha asegurado en declaraciones a medios tras la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Precisamente, este miércoles Rego remitió un escrito a la Fiscalía de Menores en el que le solicita que investigue si la Comunidad de Madrid ha vulnerado los derechos de los niños desahuciados en Moratalaz.

Rego, que acudió en persona al desalojo para intentar mediar, ha tildado la situación de "profundo dolor" y "auténtica vergüenza", criticando que no existiera "voluntad política" para frenar la ejecución del lanzamiento a pesar de contar con "elementos objetivos" para su paralización.

Entre estos factores, la titular de Infancia ha recordado la existencia de un fallo judicial que exigía garantías de alternativa habitacional para no vulnerar los derechos de los niños, así como una carta remitida por el Comité de Derechos del Niño de la ONU solicitando medidas de protección para los menores afectados. "La verdad es que estoy sorprendida, francamente sorprendida", ha subrayado.

Finalmente, Rego ha cuestionado la gestión del parque público de vivienda en la región ante situaciones de extrema vulnerabilidad: "No puedo entender en qué mundo cabe que, teniendo un parque de vivienda pública, haya una familia que termine en la calle desahuciada. No entiendo que no hagamos todo lo posible para que esa gente no termine en la calle y que estemos en una Comunidad de Madrid que no se hace cargo de la gente más vulnerable", ha concluido.