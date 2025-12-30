Rego apuesta por colocar a la infancia en el centro de las políticas públicas: "Nos convierte en una sociedad mejor"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, posa para Europa Press - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha insistido en la necesidad de "colocar a la infancia y la juventud en el centro de las políticas públicas del país": "Seguiremos trabajando con la convicción de que ampliar derechos para niños, niñas y adolescentes nos convierte en una sociedad mejor".

Así lo ha manifestado este martes Rego en un vídeo publicado en las redes sociales del Ministerio de Juventud e Infancia, en el que ha hecho un balance de las políticas desarrolladas durante 2025.

La ministra ha señalado que durante el 2025 han colocado a niños, adolescentes y jóvenes "en el centro de las políticas públicas del país".

En este punto, ha destacado la labor de su Departamento en la regulación de los entornos digitales para proteger a la infancia y la adolescencia y garantizar, también en clave digital, sus derechos.

Al respecto, ha recordado que en marzo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, la cual considera "una norma pionera en Europa que busca garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en internet".

Esta norma, ha señalado Rego, "por primera vez, va a priorizar los derechos de la infancia y la adolescencia frente a las ganancias de las grandes multinacionales".

Además, ha destacado que su Ministerio ya está trabajando en la protección de la identidad digital de niños, niñas y adolescentes y en la regulación de la sobreexposición de personas menores de edad en internet, un fenómeno conocido como sharenting.

Por su parte, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha mencionado la aprobación, durante el primer trimestre del año, de la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta modificación, según Pérez, permite "dar una acogida digna, solidaria y vinculante para la infancia migrante no acompañada que llega a España".

Mientras, la directora del Instituto de la Juventud de España (Injuve), Margarita Guerrero, ha subrayado el proceso participativo que dará lugar a la futura Ley de Juventud, "la primera de la historia de España". Se trata, según Guerrero, de "un inmenso trabajo colectivo" que dará lugar a un texto cuya tramitación será prioritaria durante el próximo ejercicio.

Para directora general de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia del Ministerio de Juventud e Infancia, Sandra de Garmendia, la ampliación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), propuesta por el Ministerio, supone avances fundamentales como "garantizar que todas las personas menores de edad sean escuchadas en cualquier proceso que les afecte o tipificar, por primera vez, la violencia institucional".