Rego convoca el viernes a las CC.AA y pide a las del PP que abandonen su "bloqueo y boicot" tras el "plantón" de julio

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, preside la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sobre el reparto de menores no acompañados, en el Ministerio de Sanidad y Derechos Sociales, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha convocado este viernes 7 de noviembre a las comunidades autónomas y ha pedido a las gobernadas por el PP que abandonen su "bloqueo y boicot" tras el "plantón" de julio.

Así, la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia se celebrará en la sede de los ministerios de Sanidad y Derechos Sociales y será la primera que se celebra de manera presencial tras el "plantón" de las comunidades autónomas presididas por el PP, en julio. Posteriormente, en septiembre tuvo lugar una reunión con las autonomías de manera telemática.

Según han avanzado fuentes ministeriales, está previsto que en el encuentro se someta a votación la transferencia de 13 millones de euros a Canarias, Ceuta y Melilla, declarados en Contingencia Migratoria por el Ministerio de Juventud e Infancia, y a Islas Baleares. Estas transferencias se suman a los 22 millones que ya otorgó el Ministerio en la Conferencia telemática celebrada en septiembre.

También que se aborde el real decreto de Acogimiento, que establece unas garantías comunes para centros de menores, de acuerdo con las directrices de la ONU y las recomendaciones del Consejo de Europa, marcando como prioridad la desinstitucionalización, el acogimiento familiar, centros pequeños y entornos protectores.

En última instancia, se prevé poner en común los protocolos de menores desaparecidos del sistema de acogida, el avance en las políticas de adopción y los recursos destinados a combatir la pobreza infantil.

Desde el Ministerio, confían en que en la Conferencia Sectorial se recupere la senda del trabajo institucional y las comunidades autónomas del PP "dejen a un lado los intereses partidistas para garantizar los derechos de las personas menores de edad".