Rego pide al PP que apoye la reforma del estatuto del becario y que aplique la ley de vivienda en sus CCAA

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido al PP que apoye la reforma del estatuto del becario y que aplique la ley de vivienda en las comunidades autónomas donde gobierna para que "bajen de una vez los precios"

"Yo le sugiero o le pido que apoyen, por ejemplo, la reforma del estatuto de las personas becarias, que respalden el próximo plan de empleo juvenil y que convenza sobre todo, se lo pido por favor, a sus presidentes autonómicos para que apliquen la ley de vivienda para que bajen de una vez los precios", ha subrayado Rego, este martes, en el Pleno del Senado.

Así lo ha reclamado la ministra en respuesta a una pregunta del senador del PP Raúl Dalmacio Valero sobre si considera suficientes las políticas que se están llevando a cabo para revertir los datos de paro juvenil.

En concreto, el senador del PP ha lamentado que "España es uno de los países que tiene la tasa más alta de paro juvenil de la Unión Europea" con un "25,3%, 11 puntos por encima de la media europea". Además, ha indicado que "el mes de febrero ha cerrado con 6.500 jóvenes más en paro" y ha criticado que lo que ha hecho el Gobierno hasta ahora "no ha sido suficiente".

"No valen excusas, o se ponen del lado de los jóvenes con medidas reales y efectivas, o seguirán siendo responsables directos de condenarlos al abandono", ha asegurado.

Por su parte, la ministra de Juventud ha defendido que la tasa de paro juvenil es "la más baja de los últimos 17 años, 30 puntos por debajo del récord de los gobiernos" del PP.

"No miramos para otro lado, como hacen algunas comunidades autónomas. Pero lo que no aceptamos es que quienes gobernaron con tasas de paro juvenil del 56%, vengan hoy aquí a darnos lecciones. Eso no lo aceptamos. Lecciones las justas y responsabilidades todas, señor Valero. Porque la realidad es que cuando ustedes gobernaban, se lo voy a recordar, por si se les ha olvidado, la juventud vivía condenada a una precariedad estructural, contratos basura, rotación constante, sueldos de miseria y cero estabilidad", le ha reprochado Rego.

Además, le ha pedido que "dejen de utilizar la situación de la juventud como arma arrojadiza". "Basta, por favor, basta de bloqueos y de recortes", ha agregado Rego.