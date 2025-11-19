Rego trabajará para que la ayuda de 200 euros al mes por cada hijo esté en los Presupuestos: "Es una medida de justicia"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que va a trabajar para que la prestación universal por crianza, de 200 euros al mes por cada hijo, esté incluida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

"Es una medida de justicia", ha señalado este miércoles Rego en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que ha recordado que el Consejo de Ministros asumió ayer el compromiso de "avanzar hacia una prestación que llegue a todas las familias, sin condiciones de estigmatización y sin filtros que dejen fuera a quienes más necesitan apoyo".

La titular de Juventud e Infancia ha hecho hincapié en que el compromiso de su Ministerio "es claro": "Trabajar para que esta prestación forme parte de los próximos Presupuestos Generales del Estado".

Para la ministra, esta prestación de 200 euros al mes por hijo reduciría la insoportable cifra de pobreza infantil y situaría la crianza en el centro del bienestar común".

En este punto, ha defendido que se trata de una medida "de justicia", porque, en sus palabras, reconoce el derecho de los niños y niñas "a ser cuidados" por España.

"Se trata de "un nuevo derecho de ciudadanía, que como la sanidad o la educación, debe llegar a todas las familias", ha apuntado la ministra de Juventud e Infancia.

Por último, Rego ha recalcado que la universalidad y los derechos "se financian con una fiscalidad justa". "Se financian con impuestos: que quien más gane, pagué más", ha zanjado.

El Consejo de Ministros aprobó este martes una declaración institucional con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra este jueves 20 de noviembre, en la que aseguran que el Gobierno "avanza" hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de "universalidad y equidad fiscal", una ayuda que el Ministerio de Juventud e Infancia pide que sea de 200 euros al mes por hijo a cargo.

No obstante, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidió evaluar primero las ayudas que ya existen para evitar posibles duplicidades.